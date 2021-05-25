Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrailde İlk pozu Netanyahu ile Orta Doğu haritası önünde verdi
ORTADOĞU

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de: İlk pozu Netanyahu ile Orta Doğu haritası önünde verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu temasları bugün başladı. Tel Aviv'e giden Blinken, ilk pozu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Orta Doğu haritası önünde verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrailde: İlk pozu Netanyahu ile Orta Doğu haritası önünde verdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Netanyahu Ortadoğu haritası önünde verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu’da temaslarına bugün başladı. Blinken, Tel Aviv Ben Gurion Havalima’nında İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Eşkinazi tarafından karşılandı. Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ardından ilk olarak İsrail ve Filistinli yetkililerle görüşecek.

Tel Aviv'e giden Blinken, ilk pozu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Orta Doğu haritası önünde verdi

Çözüm için erken

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken’ın Batı Şeria’da Ramallah’a da gideceğini, İsrail’in ardından Kahire ve Amman’da da temaslarda bulunacağını söyledi. Yetkilileri yine de bölgede şu an için uzun süreli bir çözüm sürecinden bahsetmek için erken olduğunu dile getiriyor. Gerekçe olarak, İsrail’de iki yılda yapılan dört seçimde tam olarak sağlıklı bir hükümet kurulamamış olması ve Filistin tarafının da Hamas ve batının da desteklediği Mahmud Abbas yönetimi arasında bölünmüş olmasının etkili olduğu gösteriliyor.

New York Times: İsrail'in ABD'ye bağımlılığı azaldıkça ABD'nin tesir gücü de azalıyor
DÜNYA
New York Times: İsrail'in ABD'ye bağımlılığı azaldıkça ABD'nin tesir gücü de azalıyor
  • ABD Başkanı Joe Biden da son olarak İsrail-Filistin sorununun çözümünün iki devletli oluşumdan geçtiğini söylemiş, Gazze’ye yönelik olarak yeniden yapılanma için ciddi bir yardım sözü de vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür

ABD'deki İsrail karşıtı Yahudiler: İsrail'in saldırılarına karşı yükselen sesten umutluyuz
DÜNYA
ABD'deki İsrail karşıtı Yahudiler: İsrail'in saldırılarına karşı yükselen sesten umutluyuz
Abone Ol Google News
Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.
Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.
Üstad Necip Fazıl Kısakürekin vefatının 38. yılı

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

TOKİ 32 ilde arsa satacak

TOKİ 32 ilde arsa satacak

​Yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade uygulanacak.

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapay<br>sera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.