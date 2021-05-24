ABD'deki İsrail karşıtı Yahudiler: İsrail'in saldırılarına karşı yükselen sesten umutluyuz

ABD’de İsrail’in son saldırılarına yönelik kamuoyunda oluşan Filistin’e destek kampanyaları da daha önce hiç olmadığı kadar güç kazandı.

ABD’deki önde gelen Yahudi sivil toplumu kuruluşlarından "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) hareketinin New Jersey Kuzey bölgesi üyeleri, İsrail’in 11 günlük Gazze’yi bombalama sürecindeki çalışmalarını ve ABD toplumunda oluşan İsrail karşıtı havayı değerlendirdi.

"ATEŞKESLE SINIRLI KALMAMALI"

ABD'de İsrail'in saldırılarına karşı önceki yıllara göre bu defa güçlü bir tepki oluştuğunu vurgulayan üyeler, bunun sağlanan ateşkesle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

"UMARIM BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI OLUR"

En son müdürlük yaptığı koyu bir İsrail yanlısı Yahudi okulundan emekli olan New Jersey JVP Kuzey bölgesi sorumlularından Alice Goblin, İsrail’in son saldırılarından dolayı kalbinin kırık ve özellikle ABD’nin her yıl İsrail’e yaptığı 3,8 milyar dolar askeri yardımdan dolayı da hala çok öfkeli olduğunu söyledi.

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OYNAT 06:06 İsrail’in propaganda terörü geri tepti: Türk kullanıcılar Netanyahu ailesine büyük bir ders verdi Ersin Çelik'in analizi: Sosyal medyayı İsrail'e dar etmeliyiz. Taşsız, silahsız, askersiz bir muhasara başlatmalıyız. İşte o zaman gerçekleri duyurma şansımız, yalan algıları, saldırganlığı durdurma şansımız olur. Propaganda terörüne son verme zamanı geldi. İlk kazanımlar da elde edildi. Müthiş bir duyarlılık var. Aracını Filistinlilerin üstüne süren bir Yahudi işgalcinin videosunu “Filistinlilerin taşladığı yerleşimci' olarak veren Reuters'ın paylaşımına rekor sayıda tepki yorumu geldi. İsrailli yetkililer sosyal medya paylaşımlarının altında; işgalci ve katil olduklarını haykıran binlerce yorum buldular. Sakın “bir yorum ile kimse yılmaz' demeyin. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair'i artık herkes tanıyor. O da babası gibi terör yanlısı ve azılı bir Türkiye düşmanı. Fakat Türkiyeli kullanıcılar ona öyle bir ders verdi ki, paylaşımlarını yoruma kapattı. Bir yorum deyip geçmeyin. Propaganda terörünü durdurmak elimizde. BiP'te paylaş

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Goblin, ulusal bir organizasyon olan, üyelerinin kendisi gibi Yahudi ağırlıklı olduğu JVP’nin Gazze’nin bombalandığı 11 gün boyunca İsrail’e karşı diğer her kesimden toplum örgütleriyle ortak hareket ederek gösteriler düzenlediğini, Kongre’ye ve eyalet yerel yöneticilerine İsrail saldırılarına karşı çıkmaları yönünde baskı yaptıklarını belirtti.

"İNSANLAR DAHA FAZLA BİLİNÇLENDİ"

İnsanların Filistin konusunda daha fazla bilinçlendiğine inandığını vurgulayan Alice Goblin, bu değişimi sadece meydanlarda toplanan insanlarda değil ilk kez medyadaki haber dilinde ve Kongre’de yükselen farklı seslerde gördüklerini söyledi.

Goblin, "Senatör Bernie Sanders'ın Senatoda, Alexandre Ocasie-Cortez'in Temsilciler Meclisinde desteklediği İsrail'e yapılan askeri yardıma karşı sunulan karar tasarısının kesinlikle çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bu daha önce asla olmazdı. Bilirsiniz, bunun gibi şeylerin olması çağrısında bulunan yalnız sesler vardı ama bu defa kesinlikle başka. Umarım bu büyük bir değişimin başlangıcıdır" dedi.

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"BASKI YAPMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

İsrail ile Filistinli taraflar arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyduklarını kaydeden Alice Goblin, sonuçta saldırılarda öldürülen sivillerin büyük çoğunluğunun Gazze’de olduğunu unutmamak gerektiğini belirtti.

Goblin, ateşkes için, "Ama bu sadece küçük bir adım, bunu çok daha fazlası takip etmeli. Benim İsrail hükümetinin yapacaklarına dair pek umudum yok. ABD'ye ve Başkan Biden'a farklı seçimler, farklı politikalar için baskı yapmaya devam etmek bizim işimiz olmalı ve bu çalışmaların gerçekten devam etmesi gerekecek." diye konuştu.

İsrail’e baskı yapmak için de BDS (boykot, tecrit ve yaptırımlar) hareketinin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Goblin, JVP’nin bu konuda sadece organizasyonları değil bireyleri de bu hareketin içine katmayı planladığı bir kampanya üzerine çalıştığı bilgisini paylaştı.

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"BURADA OLANLAR YENİ"

Alice Goblin’in emekli tarih profesörü eşi Steve Goblin de İsrail’in Gazze’ye 11 günlük saldırısını korkunç olarak değerlendirirken, bu defa İsrail’e karşı duruşunda kendisini yalnız hissetmediğine dikkati çekti.

Goblin, "Çünkü ‘Barış için Yahudi Sesi’ sıklıkla yalnız bir sesti ama artık değil. Bu sefer çok ortağımız var, bir koronun parçası olduk, bu defa tek değildik. Bu sefer dejavu gibi hissetmedik. ABD’de yeni bir şeyler oluyor gibi hissediyorum. İsrail'de olanlar yeni değil, burada olanlar yeni." şeklinde konuştu.

"ABD HÜKÜMETİ SAVAŞ SUÇUNA ORTAK OLDU"

ABD’de doğup Türkiye’de büyüyen, siyaset bilimi ve uluslararası hukuk öğrencisi JVP üyesi Deniz Konuklu da İsrail saldırılarından dehşete düştüğünü fakat bu kez dünyadaki halkların bu eşitsizliğe karşı ayağa kalktığını kaydetti.

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Konuklu, "Bu ümit verici, çok büyük olay, özellikle ABD’deki genç nesilden biri olarak, Yahudi ve Müslüman olmayan arkadaşlarımdan soru soran, harekete dahil olmak isteyenler görüyorum. Bu büyük olay, ABD’de ilk defa oluyor. Umutluyum ama aynı zamanda ABD hükümetine bu insanlık ve savaş suçuna ortak olduğu için öfkeliyim." diye konuştu.