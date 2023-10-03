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Dünya

Venedik’te can pazarı: Otobüs kazasında 20 kişi öldü

İtalya’nın Venedik kentinde seyir halindeki otobüsün üst geçitten düşmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada çok sayıda kurbanın anısına şehirde yas ilan ettiğini açıkladı.

23:05 . 3/10/2023 Salı
IHA
Venedik (Arşiv)

Venedik (Arşiv)

İtalya’nın Venedik kentinde bir otobüsün üst geçitten düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.


İtalya’nın Venedik kentindeki Mestre semtinde seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, “Bu akşam toplumumuzu büyük bir trajedi vurdu. Otobüsteki çok sayıda kurbanın anısına derhal şehirde yas ilan ettim” dedi.


İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılarak, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. Kaza nedeniyle Mestre ile Venedik arasındaki demiryolu hattı askıya alındı.



#İtalya
#Venedik
#Otobüs Kazası
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