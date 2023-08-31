|
Dünya

Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait iki Mi-8 helikopteri kaza yaptı: Altı pilot hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 Mi-8 helikopterinin karıştığı kazada, 6 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeninin bir füze isabeti mi yoksa başka bir hata mı olduğu araştırılıyor.

12:39 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Ukrayna'da helikopter kazası

Ukrayna'da helikopter kazası

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 Mi-8 helikopterinin karıştığı kazada, 6 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Basın Servisi Başkanı İlya Yevlaş, Ukrayna Ulusal Haberleri Haber Ajansına (UNN) yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait 2 helikopterin karıştığı bir kaza meydana geldiğini belirtti.

Helikopterlerin muharebe görevindeyken kaza yaptıklarına işaret eden Yevlaş, "Onlar, Kramatorsk bölgesinde bir muharebe görevi yürütürken, düşmanın Su-35 uçağı havalandı ve bir düşman uçağı tarafından hedef alınmamak için inmeleri gerekti. O sırada ne olduğu komisyon tarafından araştırılıyor. Yani bir füze isabeti mi yoksa başka bir hata mı, tam olarak ne olduğu ve nedenleri araştırılıyor.” ifadesini kullandı.


Yevlaş, kazada 6 pilotun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza 29 Ağustos'ta meydana geldi.



#Ukrayna
#helikopter
#kaza
#pilot
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süresiz nafaka masada! Arabuluculuk dönemi başlıyor