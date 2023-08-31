Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait iki Mi-8 helikopteri kaza yaptı: Altı pilot hayatını kaybetti

Helikopterlerin muharebe görevindeyken kaza yaptıklarına işaret eden Yevlaş, "Onlar, Kramatorsk bölgesinde bir muharebe görevi yürütürken, düşmanın Su-35 uçağı havalandı ve bir düşman uçağı tarafından hedef alınmamak için inmeleri gerekti. O sırada ne olduğu komisyon tarafından araştırılıyor. Yani bir füze isabeti mi yoksa başka bir hata mı, tam olarak ne olduğu ve nedenleri araştırılıyor.” ifadesini kullandı.