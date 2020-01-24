Dünya Virüs tehdidi Çin Seddine ziyaretleri yasaklattı
ASYA

Virüs tehdidi Çin Seddi'ne ziyaretleri yasaklattı

Virüs tehdidi Çin Seddi'ne ziyaretleri yasaklattı

Koronavirüs salgını sebebiyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Çin Seddi.
Çin Seddi.

Çin'de yayılmaya başlayana korona (corona) virüsü dünya çapında ses getirdi. Ülkede hızlı şekilde yayılarak salgına dönüşen virüsü taşıyanlar karantinaya alınırken bu kişilerle temas edenler de müşahede altında tutuluyor. Son olarak, Koronavirüs salgını nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasakladı.

Virüs salgını Icou şehrinde de toplu ulaşımı durdurdu

Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek.

Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın gece yarısı itibarıyla duracağını bildirdi.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alınacağını duyurdu.

Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

Koronavirüs salgını nedir?

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 25 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

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