Dünya Çinli bilim insanlarından corona virüsü açıklaması Yılanlardan insanlara geçti
ASYA

Çinli bilim insanlarından corona virüsü açıklaması ! Corona virüs nedir, insanlara nasıl bulaştı

Çinli bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Yılanlardan insanlara geçti

Çinli bilim insanları ölümcül corona virüsünün yılanlardan insanlara geçtiğini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, Çin’in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Wuhan’da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı. Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni corona virüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü dünyanın kabusu olmaya başladı. 11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken Çinli bilim adamları yeni bir açıklamada bulundu. Bilim adamları virüsün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna varıldığını açıkladı.

İlk hastaların çoğu deniz ürünleri pazarının müşterisi


Yapılan araştırmaya göre, Çin’in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Wuhan’da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı. Bu bilgiler ışığında, yeni tip corono virüsünün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

Yılanlar yarasa ile besleniyor


Öte yandan, Bilimsel The Conversation bilim dergisi ise Çin krait yılanı (Bungarus multicinctus) ve Çin kobra yılanının (Naja atra) son derece zehirli olduğunu hatırlatırken, bu yılan türlerinin yarasa ile beslendiğine de dikkat çekti.
Son 17 yılda farklı tipte corona virüsü yüzlerce insanın ölümüne neden olurken, hali hazırda yeni tip corona virüs enfeksiyonu için onaylanmış bir aşı ya da antiviral tedavisini henüz mevcut olmadığı aktarıldı.

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Corana virüs ve belirtileri nelerdir?

  • Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
  • NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.
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