Dünya Dünyanın yeni vebası Koronavirüs
ASYA

Dünyanın yeni vebası: Koronavirüs

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs bulaştı, 25 kişi bu nedenle hayatını kaybetti. Ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüsü nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek. Bilim insanları virüsün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna vardığını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, Çin’in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Koronovirüs hızla yayılıyor ve 25 Ocak’ta 7 milyon Çinli yeni yıl kutlaması için seyahat edecek. Başlıca adreslerden biri de Türkiye. Öldüren virüse dair merak edilenleri araştırdık.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da Corona virüsü taraması yapıldı.
İstanbul'da Corona virüsü taraması yapıldı.

Çin’de koronovirüsünden ölenlerin sayısı 25’e yükseldi. Vaka sayısı ise 830 olarak açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu toplam 830 Koronovirüs vakasının olduğunu, ölü sayısının ise 25’e yükseldiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, "23 Ocak saat 24.00 itibariyle, Ulusal Sağlık Komisyonu 29 şehirde (otonom bölgeler dahil) toplam 830 yeni corona virüs vakası tespit edildi. 177 ağır vaka ve 25 ölüm.

Hubei eyaletinde 24, Hebei eyaletinde bir ölüm dahil" ifadeleri kullanıldı.

Salgından ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.
8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu da bildirildi. İlk olarak Wuhan şehrinde görülen hastalık Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2019-nCoV veya yeni tip Koronovirüs olarak adlandırılmıştı.

Wuhan’dan yayılan yeni tip Koronovirüs vakaları Hong Kong, Makao, Tayvan, Tayland, Güney Kore, Japonya ve ABD’de halihazırda saptandı. Virüsle ilgili endişeler dünya çapında yayıldı.

Endonezya'da Korona virüsü taraması yapıldı.

Daha önce bilinmeyen bir zatürre salgını, daha sonra yeni tip bir Koronovirüs olarak tanımlanan salgın hastalık Aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktı.

Çin'den gelen yolculara virüs taraması
OYNAT 00:00
Çin'den gelen yolculara virüs taraması
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona virüsü için hava alanlarında tedbir ve denetim arttırıldı. İstanbul Havalimanın'da kurulan sistemle Çin'den gelen yolcular taramadan geçirildi.

Virüs salgını Icou şehrinde de toplu ulaşımı durdurdu

Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek.

Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın gece yarısı itibarıyla duracağını bildirdi.

Hong Kong'ta corona salgını hızla yayılıyor.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alınacağını duyurdu.

Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

Koronavirüs salgını nedir?

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 25 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

  • Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Salgından şüphelenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı
GÜNDEM
Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı

Virüs yarasalardan değil yılanlardan insanlara geçti

11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken Çinli bilim insanları yeni bir açıklamada bulundu.

  • Bilim insanları virüsün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna vardığını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, Çin’in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti.

Virüsün canlı hayvan pazarından çıktığı açıklandı.

Wuhan’da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı.

Çinli bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Yılanlardan insanlara geçti
DÜNYA
Çinli bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Yılanlardan insanlara geçti

Virüs Singapur ve Vietnam’da da ortaya çıktı

Koronovirüsü Çin’in ardından, Singapur ve Vietnam’da da ortaya çıktı. Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye seyahat amacıyla gelen bir Çin vatandaşında Koronovirüsü tespit edildiği bildirildi. Pazartesi günü 9 arkadaşıyla beraber Wuhan’dan Singapur’a gelen 66 yaşındaki erkek hastanın, Shangri-La Rasa Sentosa beldesinde konakladığı bildirilirken, Bakanlığın Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Doçent Doktor Vernon Lee, “Olası yayılmanın kontrol edilmesi için tüm önlemler alınacak" açıklamasında bulundu.

  • Vietnam’da virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Filipinler’de ise perşembe günü itibariyle Çin’in Wuhan şehrine yapılan uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Hindistan’ın Kerala eyaletinden bir Hintli hemşirede virüsün tespit edilmesiyle beraber, üç Hint vatandaşının da Suudi Arabistan’da gözetim altında tutulduğu bildirildi. Kerala Eyalet Valisi Pinarayi Vijayan, Merkezi Hükümet’ten acil müdahale talebinde bulundu.

İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde Aralık ayı sonlarında tespit edilen virüse şuana kadar ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland’da rastlanmıştı.

İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı: Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı: Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi
Elazığda deprem: 6 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
6 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

Yakından takip ediyoruz
tüm tedbirler alınıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi açıklaması.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından <br>takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.
Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.

Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye geçmiş olsun

Türkiye'ye geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.
Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

​"Tüm birimlerimizle teyakkuzdayız, TSK yardıma hazır".
Abdullah Avcı dönemi bitti

Abdullah Avcı dönemi bitti

​Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.