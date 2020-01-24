Dünyanın yeni vebası: Koronavirüs

Çin’de koronovirüsünden ölenlerin sayısı 25’e yükseldi. Vaka sayısı ise 830 olarak açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu toplam 830 Koronovirüs vakasının olduğunu, ölü sayısının ise 25’e yükseldiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, "23 Ocak saat 24.00 itibariyle, Ulusal Sağlık Komisyonu 29 şehirde (otonom bölgeler dahil) toplam 830 yeni corona virüs vakası tespit edildi. 177 ağır vaka ve 25 ölüm.

Hubei eyaletinde 24, Hebei eyaletinde bir ölüm dahil" ifadeleri kullanıldı.

Salgından ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu da bildirildi. İlk olarak Wuhan şehrinde görülen hastalık Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2019-nCoV veya yeni tip Koronovirüs olarak adlandırılmıştı.

Wuhan’dan yayılan yeni tip Koronovirüs vakaları Hong Kong, Makao, Tayvan, Tayland, Güney Kore, Japonya ve ABD’de halihazırda saptandı. Virüsle ilgili endişeler dünya çapında yayıldı.

Endonezya'da Korona virüsü taraması yapıldı.

Daha önce bilinmeyen bir zatürre salgını, daha sonra yeni tip bir Koronovirüs olarak tanımlanan salgın hastalık Aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktı.

OYNAT 00:00 Çin'den gelen yolculara virüs taraması Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona virüsü için hava alanlarında tedbir ve denetim arttırıldı. İstanbul Havalimanın'da kurulan sistemle Çin'den gelen yolcular taramadan geçirildi. BiP'te paylaş

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Virüs salgını Icou şehrinde de toplu ulaşımı durdurdu

Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek.

Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın gece yarısı itibarıyla duracağını bildirdi.

Hong Kong'ta corona salgını hızla yayılıyor.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alınacağını duyurdu.

Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

Koronavirüs salgını nedir?

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 25 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

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Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Salgından şüphelenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

GÜNDEM Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı

Virüs yarasalardan değil yılanlardan insanlara geçti

11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken Çinli bilim insanları yeni bir açıklamada bulundu.

Bilim insanları virüsün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna vardığını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, Çin’in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti.

Virüsün canlı hayvan pazarından çıktığı açıklandı.

Wuhan’da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı.

DÜNYA Çinli bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Yılanlardan insanlara geçti

Virüs Singapur ve Vietnam’da da ortaya çıktı

Koronovirüsü Çin’in ardından, Singapur ve Vietnam’da da ortaya çıktı. Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye seyahat amacıyla gelen bir Çin vatandaşında Koronovirüsü tespit edildiği bildirildi. Pazartesi günü 9 arkadaşıyla beraber Wuhan’dan Singapur’a gelen 66 yaşındaki erkek hastanın, Shangri-La Rasa Sentosa beldesinde konakladığı bildirilirken, Bakanlığın Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Doçent Doktor Vernon Lee, “Olası yayılmanın kontrol edilmesi için tüm önlemler alınacak" açıklamasında bulundu.

Vietnam’da virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Filipinler’de ise perşembe günü itibariyle Çin’in Wuhan şehrine yapılan uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Hindistan’ın Kerala eyaletinden bir Hintli hemşirede virüsün tespit edilmesiyle beraber, üç Hint vatandaşının da Suudi Arabistan’da gözetim altında tutulduğu bildirildi. Kerala Eyalet Valisi Pinarayi Vijayan, Merkezi Hükümet’ten acil müdahale talebinde bulundu.

İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde Aralık ayı sonlarında tespit edilen virüse şuana kadar ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland’da rastlanmıştı.