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İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı: Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrol edildi. Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu arada Wuhan-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketi virüs nedeniyle seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanı'nda corona virüsü alarmı
İstanbul Havalimanı'nda corona virüsü alarmı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranmasına başlandı. Koronavirüs'ün Çin'in ardından bir çok ülkede görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nda toplanan bilim kurulu, bu ülkeden İstanbul Havalimanı'na gelen tüm uçuşların bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması konusunda karar almıştı. Kararın ardından ilk uygulama bu sabah yapıldı. İstanbul Havalimanı'na sabah 06.20 sıralarında sırasıyla gelen Pekin, Guangzhou ve Şanghay uçaklarının yolcuları termal kamera ile taranması yapıldı. Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu arada Wuhan-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketi virüs nedeniyle seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda corona virüsü alarmı

YEŞİL RENK OLARAK BELİRLENECEK

  • İstanbul Havalimanı yetkilileri Çin'den gelen yolcuların taramalarının daha rahat yapılması için ayrı giriş kapıları belirledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu alana kurdukları termal kamera ile yolcuları taramaya başladı. Taramalar esnasında 38 derece üstünde vücut ısısı olan yolcular ekranda yeşil renk ile belirlenecek. Bu yolcular ilk muayenesinin yapılmasının ardından havalimanına kurulan karantina alınan götürülecek ve tetkikleri belli bir süre burada devam edecek.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda corona virüsü alarmı

38 DERECENİN ÜSTÜNE VÜCUT ISISI EKRANA GELİYOR

Yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Baştabibi Aykut Yener Kavak, "Basından da takip ettiğimiz gibi 1 Ocak'tan itibaren Çin'in Wuan kentinde başlayan koronavirüsü tandemisin var. Biz tedbirlerimizi 13 Ocak'tan itibaren başlattık. İlk önce oradaki risk değerlendirmesini yaptık. Orada ki uçuşları çıkardık. Daha sonra bu havayollarını tespit ederek, havayollarına ve alanda ki tüm birimlere bilgilendirme notları ve kişisel olarak alınması gereken notları bildirdik. Bakanlığımızın Bilim Kurulu kararları doğrultusunda buradaki önlemleri seviye seviye yürürlüğe soktuk. Bu günde gördüğünüz gibi dün geceden beri termal kamera taramalarını bundan sonra Çin uçaklarında devam ediyoruz. Bizim termal kameralarımız 38 derecenin üzerinde ki vücut ısısını kameraya yansıtan sistemlerdir. Bunlar sadece o an kameranın önünden geçen kişilerin vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişileri seçmemizi sağlıyor. Eğer 38 derecenin üzerinde ise o kişileri gruptan ayırarak ilk önce muayenelerini ve sorgulamalarını yapıyoruz. Bir risk varsa o zaman karantina odalarımızda değerlendirmelerimizi bitirdikten sonra, 112'nin özel donanımlı ambulansları var. Negatif basınçlı sedyelerle referans hastanelerimize sevklerini sağlıyoruz. Daha sonra tanı ve süreç için hastanede ki süreç başlıyor" dedi.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda corona virüsü alarmı

Sağlık Bakanlığından Çin'den gelen yolcularla ilgili karar: Yolcular termal kameralarla taranacak
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Sağlık Bakanlığından Çin'den gelen yolcularla ilgili karar: Yolcular termal kameralarla taranacak

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