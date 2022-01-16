Washington Post Bayraktar TB2'yi manşetten verdi: Düşman üzerinde gerçek bir etki unsuru

ABD'nin Wahington Post gazetesi, Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan drone görüntülerine dikkat çektiği haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Küçük mavi imleçin, yerdeki yerdeki bir hedefin üzerinde gezindiği dikkat çekti. Birkaç saniye sonra ise olay yerinden büyük bir duman yükseldiği görüldü.

Drone, Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesinde Rus destekli ayrılıkçılar tarafından kullanılan bir D-30 obüsünü imha ederken, iki kişinin de kaçtığı görüldü.

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'Sekiz yıldır devam eden çatışmalardan daha fazlası'





26 Ekim tarihinde, Bayraktar TB2 insansız hava aracından yapılan saldırı, Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık sekiz yıldır devam eden çatışmalardan daha fazlasını temsil ediyordu.

Rusya için bu, Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının ve Moskova'nın neden NATO'dan Ukrayna ve Gürcistan gibi diğer eski Sovyet cumhuriyetleriyle tüm savunma işbirliğini sonlandırmasını talep ettiğinin bir başka işaretiydi."

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Washington Post gazetesinde yayınlanan haberde, Javelin tanksavar füzeleri gibi ABD tarafından sağlanan silahların Ukrayna'nın cephaneliğinde sıklıkla manşetlere konu olduğu ifade edildi.

"Ukrayna'nın Türk yapımı insansız hava aracı neden Rusya ile gerilimde parlama noktası oldu?"

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MOSKOVA'YI ALARMA GEÇİRDİ

Ancak Kiev'in Türkiye'den aldığı desteğin ise Moskova'yı alarma geçirdiği vurgulandı. Bayraktar TB2 drone'larının satın alınması sonrasında, Türkiye ve Ukrayna'nın drone'ların Ukrayna'da bir üretim tesisi kurmayı kabul ettiği vurgulandı.

Ukraynalı askeri uzman Serhiy Zgurets, “Bunun düşmanlıklar için tamamen farklı koşullar yarattığını düşünüyorum” dedi ve ekledi: "Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru."

EKONOMİ Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin saat uçtu

FOTOĞRAF 15 Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan’a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin yok edilmesiyle sonuçlandı. Rus yayın organlarından alınan bilgilere göre, kimliği belirsiz bir askeri birlik, Rusya'nın 1L222M Avtobaza-M kompleksinin yardımıyla Türk Bayraktar TB2 saldırı drone'unun kontrolünü ele almaya çalıştı. Ancak, drone sistemlerinin çalışmasına müdahale tespit edildikten sonra Rus kompleksi imha edildi. Yine Rus medyasına yansıyan haberlerde, Karabağ'da 44 gün süren savaşta R-330P Piramidi, Repellent, Borisoglebsk-2 ve Groza ailesine ait kompleksler gibi diğer elektronik harp sistemlerinin de imha edildiği belirtildi. Avtobaza-M radyo gözetleme kompleksi, Rusya’ya göre düşman İHA'larını yok etmek veya belirlenmiş bir alana başarılı bir şekilde indirmek için kontrolü ele geçirmede yüzde 100 başarı sağlıyor. Hava ve deniz tabanlı radarların darbeli ve sürekli sinyallerinin, dost-düşman tanımlama sinyallerinin ve TACAN sistem sinyallerinin tespiti için tasarlanan bir kompleks. Sinyal parametrelerinin ve radar türlerinin belirlenmesi, hava ve denizdeki nesnelerin elektronik imzalarıyla yörünge takibinin yanı sıra yüksek hava savunma komuta ve kontrol noktalarının veri desteği için sayılı teknolojilerden biri olarak gösteriliyor.<br>Daha önce, Rus 1L222M Avtobaza-M komplekslerini kullanan İran ordusu, Amerikan keşif kontrolünü başarıyla ele geçirmiş ve İHA'ları vurmuştu. Yapılan tüm durdurma girişimlerine karşı yerli ve milli Bayraktar TB2 vurucu güç üstünlüğünü kaybetmeden düşmanlara korku salmaya devam ediyor. İşte Bayraktar TB2'nin diğer fotoğrafları. Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan'a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin imhasıyla sonuçlandı. Rus basınında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz bir askeri birlik, Rusya'nın 1L222M Avtobaza-M kompleksinin yardımıyla Türk Bayraktar TB2 saldırı drone'unun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Ancak, drone sistemlerinin çalışmasına müdahale tespit edildikten sonra Rus kompleksi imha edildi. BiP'te paylaş

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