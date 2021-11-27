Ekonomi Milli SİHA Bayraktar TB2 400 binsaat uçtu
SAVUNMA SANAYİ

Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin saat uçtu

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

Daha önce Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak “en uzun havada kalış süresi” ile 27 bin 30 feet yükseklikle “Türkiye irtifa rekoru”nu kıran TB2’ler, 400 bin uçuş saatini tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin saat uçtu
Bayraktar TB2,

Türkiye’nin ilk milli ve özgün SİHA’sı Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Daha önce Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak “en uzun havada kalış süresi” ile 27 bin 30 feet yükseklikle “Türkiye irtifa rekoru”nu kıran TB2’ler, 400 bin uçuş saatini tamamladı.

GURURLANDIRAN REKOR

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, böylece gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2’ler, 2014’te TSK envanterine girmişti. 2015’te silahlandırılan TB2’ler, o tarihten bu yana TSK, Jandarma, Emniyet ve MİT tarafından kritik operasyonlarda kullanılıyor.

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Görüntüler ortaya çıktı: Dünyanın konuştuğu Türk SİHA'sını kopyaladılar
FOTOĞRAF 14
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow kapsamında BAE'ye ait yeni kurulmuş birçok savunma şirketi ürünlerini görücüye çıkardı.
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2 yıl önce kurulan EDGE GROUP da BAE'nin savunma sanayi atılımının en büyük şirketlerinden birisi.
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Firma yeni geliştirdiği SİHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi benzemesi dikkat çekti.
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EDGE GROUP, Dubai Airshow'da Bayraktar TB2'ye oldukça benzeyen \"Reach-S\" adında taktik insansız hava aracını tanıttı.
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Reach-S SİHA, 4 adet MAM-L benzeri Desert Sting-16 lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor.
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Teknik özellikleri bakımından ise Bayraktar TB2'nin ilk üretim modellerine çok yakın.
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İşte özellikleri, 600 kg kalkış ağırlığı, 120 kg faydalı yük, 80 knot seyir hızı, 19.000 feet maksimum irtifa, 24 saat havada kalış süresi, 200km LOS iletişim menzili, 12 metre kanat açıklığı, 5.5 metre uzunluk.
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SİHA’da Bayraktar TB-2 ile ortak olarak Rotax 912 motoru kullanılıyor. Bu motor sivil bir motor olması sayesinde kolayca erişilebilir olduğu için İran dahil olmak üzere birçok ülke tarafından SİHA’larda kullanılmakta.
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Reach-S, mockup üstünde de görüldüğü üzere Wescam tarafından üretilen MX-10D elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemine sahip.
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Birçok alt sisteminin yabancı olduğu tahmin edilen SİHA’nın, Bayraktar TB2 gibi düşük bir fiyata mal olup olmayacağı ise tartışmalı.
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BAE, savunma sanayisini yeni yeni kurmakta olan bir ülke ve özellikle LOS veribağı, elektro optik ve motor gibi kritik alt sistemleri kısa vadede üretebilir mi bilinmez.
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EDGE GROUP’un şirketi olan Halcon tarafından üretilmekte olan Desert Sting mühimmat ailesi Roketsan’ın MAM serisi ve TÜBİTAK SAGE’nin KAYI ve BOZOK mühimmatları ile aynı konseptte.
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Aile 10 kg’dan 45 kg’a kadar ağırlıklarda 4 adet üyeden oluşuyor. Her bit varyant harp başlığı ağırlığına göre Desert Sting 5, Desert Sting 8, Desert Sting 16 ve Desert Sting 25 şeklinde isimlendirilmiş.<br><br>Her mühimmat yarı aktif lazer arayıcı başlığa veya GNSSANS güdüm seçenekleri ile geliyor. Herhangi bir itki sistemi olmayan mühimmatlar 16km menzile sahip.
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Görüntüler ortaya çıktı: Dünyanın konuştuğu Türk SİHA'sını kopyaladılar
Pek çok muharebe bölgesinde kendisini ispatlayan Bayraktar TB2 SİHA, Dünya'nın pek çok bölgesinden ilgi çekmeyi başardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yeni geliştirdiği İHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi örnek aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow'da görücüye çıkan Reach-S modeli SİHA'nın Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkat çekti.

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