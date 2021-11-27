Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin saat uçtu

Türkiye’nin ilk milli ve özgün SİHA’sı Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Daha önce Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak “en uzun havada kalış süresi” ile 27 bin 30 feet yükseklikle “Türkiye irtifa rekoru”nu kıran TB2’ler, 400 bin uçuş saatini tamamladı.

GURURLANDIRAN REKOR

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, böylece gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2’ler, 2014’te TSK envanterine girmişti. 2015’te silahlandırılan TB2’ler, o tarihten bu yana TSK, Jandarma, Emniyet ve MİT tarafından kritik operasyonlarda kullanılıyor.

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