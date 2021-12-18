Dünya Bayraktar TB2ler Kırgızistanda Cumhurbaşkanı Caparov yakından inceledi
ASYA

Bayraktar TB2'ler Kırgızistan'da: Cumhurbaşkanı Caparov yakından inceledi

Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) ülkeye ulaştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, araçları yakından inceleyerek çalışma sistemleri hakkında bilgi aldı.

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Haber Merkezi AA
Bayraktar TB2ler Kırgızistanda: Cumhurbaşkanı Caparov yakından inceledi
​Bayraktar TB2'ler Kırgızistan'da

Bayraktar TB2 SİHA'lar Kırgızistan'a ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.

Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.

SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
OYNAT 00:43
Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.

Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.

SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar
FOTOĞRAF 15
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Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan’a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin yok edilmesiyle sonuçlandı.
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Rus yayın organlarından alınan bilgilere göre, kimliği belirsiz bir askeri birlik, Rusya'nın 1L222M Avtobaza-M kompleksinin yardımıyla Türk Bayraktar TB2 saldırı drone'unun kontrolünü ele almaya çalıştı.
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Ancak, drone sistemlerinin çalışmasına müdahale tespit edildikten sonra Rus kompleksi imha edildi.
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Yine Rus medyasına yansıyan haberlerde, Karabağ'da 44 gün süren savaşta R-330P Piramidi, Repellent, Borisoglebsk-2 ve Groza ailesine ait kompleksler gibi diğer elektronik harp sistemlerinin de imha edildiği belirtildi.
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Avtobaza-M radyo gözetleme kompleksi, Rusya’ya göre düşman İHA'larını yok etmek veya belirlenmiş bir alana başarılı bir şekilde indirmek için kontrolü ele geçirmede yüzde 100 başarı sağlıyor.
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Hava ve deniz tabanlı radarların darbeli ve sürekli sinyallerinin, dost-düşman tanımlama sinyallerinin ve TACAN sistem sinyallerinin tespiti için tasarlanan bir kompleks.
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Sinyal parametrelerinin ve radar türlerinin belirlenmesi, hava ve denizdeki nesnelerin elektronik imzalarıyla yörünge takibinin yanı sıra yüksek hava savunma komuta ve kontrol noktalarının veri desteği için sayılı teknolojilerden biri olarak gösteriliyor.<br>Daha önce, Rus 1L222M Avtobaza-M komplekslerini kullanan İran ordusu, Amerikan keşif kontrolünü başarıyla ele geçirmiş ve İHA'ları vurmuştu.
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Yapılan tüm durdurma girişimlerine karşı yerli ve milli Bayraktar TB2 vurucu güç üstünlüğünü kaybetmeden düşmanlara korku salmaya devam ediyor.
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İşte Bayraktar TB2'nin diğer fotoğrafları.
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Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar
Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan'a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin imhasıyla sonuçlandı. Rus basınında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz bir askeri birlik, Rusya'nın 1L222M Avtobaza-M kompleksinin yardımıyla Türk Bayraktar TB2 saldırı drone'unun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Ancak, drone sistemlerinin çalışmasına müdahale tespit edildikten sonra Rus kompleksi imha edildi.

Rusya-Ukrayna analizlerinin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2 SİHA
GÜNDEM
Rusya-Ukrayna analizlerinin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2 SİHA
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