Yahudi tarihçi Rakbin'den İsrail'e: Siz kurban değil olayların failisiniz

Kanada'da Montreal Üniversitesinde Tarih Profesörü Yakov Rabkin, son dönemde başta Kudüs ve Gazze'de artan gerilimin ve İsrail'in saldırılarını nedenlerini değerlendirdi.

Rabkin, "Son dönemdeki artan gerilim, İsrail-Filistin tarihinde yer alan birçok üzüntü verici olayların bir tekrarıdır çünkü işgal edilmiş topraklarda ya da 1947-49'da işgal edilen topraklarda yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik baskı onlarca yıldır devam ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail ateşi körükleyen taraf

Yaklaşık 20 yıl önce dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un provokatif şekilde Mescid-i Aksa'ya gitmesiyle başlayan olayların 2. İntifada'ya yol açtığını ifade eden Rabkin, İsrail'in bu tür durumlarda ateşi körükleyen taraf olduğunu dile getirdi.

"Sivillere saldıran çok sofistike bir askeri mekanizma var"

Rabkin, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu olup olmadığına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

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"Ben bir uluslararası hukuk uzmanı değilim fakat şunu söyleyebilirim: Sivillere saldıran çok sofistike bir askeri mekanizma var. (Onun bazı eylemlerinin) Savaş suçu olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum. Fakat İsrail'e ırkçı demek ya da savaş suçu işliyor demek noktasında bir hukukçu değilim. Burada önemli olan şey, tüm bunların arkasında ne olduğudur. İki taraf arasında bu kadar orantısız bir güç dağılımı olduğunda orada çatışmadan bahsedemezsiniz."

İsrail'i dokunulmaz kılıyorlar

ABD yönetiminin İsrail'e sağladığı desteğin Joe Biden yönetimiyle bir ilgisi olmadığını, bugüne kadarki tüm Amerikan yönetimlerinin zaten fazlasıyla İsrail'e destek çıktığını hatırlatan Rabkin, ABD-İsrail ilişkisine bu yönüyle bakmak gerektiğini kaydetti.

Rabkin, ABD'nin hem askeri ve ekonomik yardımları hem de uluslararası kurum ve mekanizmalar karşısında İsrail'i "dokunulmaz" kılmasıyla bu ülkeye ciddi şekilde alan açtığını vurguladı.

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"Kurban olduğunuzu düşünmeyi bırakın"

Rabkin, "Kurban olduğunuzu düşünmeyi bırakın, bu süreçte siz kurban değil, olayın failisiniz" dedi. Filistinlilerin kendini savunma hakkının elbette olması gerektiğini, ancak bunun için ellerinde yeterli araçların olmadığını belirten Rabkin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi burada güçlü olan tarafın bir şey yapması lazım. Filistinlilerin de kendini savunma hakkı olduğunu söyleyeceğiz fakat bunun kimseye yararı olacağını sanmıyorum. İsrail, kontrol ettiği yerlerde uluslararası normlara uygun davranmakla yükümlüdür. Bu kadar basit."

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