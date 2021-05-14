Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Yahudi tarihçi Rakbinden İsraile Siz kurban değil olayların failisiniz
ORTADOĞU

Yahudi tarihçi Rakbin'den İsrail'e: Siz kurban değil olayların failisiniz

Yahudi tarihçi Yakov Rabkin, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarının uluslararası arenada göz ardı edildiğini ve sadece İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yapıldığını belirterek, "Kurban olduğunuzu düşünmeyi bırakın, bu süreçte siz kurban değil, olayın failisiniz. 1947-49'da işgal edilen topraklarda yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik baskı onlarca yıldır devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Yahudi tarihçi Rakbinden İsraile: Siz kurban değil olayların failisiniz
Yakov Rabkin

Kanada'da Montreal Üniversitesinde Tarih Profesörü Yakov Rabkin, son dönemde başta Kudüs ve Gazze'de artan gerilimin ve İsrail'in saldırılarını nedenlerini değerlendirdi.

Rabkin, "Son dönemdeki artan gerilim, İsrail-Filistin tarihinde yer alan birçok üzüntü verici olayların bir tekrarıdır çünkü işgal edilmiş topraklarda ya da 1947-49'da işgal edilen topraklarda yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik baskı onlarca yıldır devam ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail ateşi körükleyen taraf

Yaklaşık 20 yıl önce dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un provokatif şekilde Mescid-i Aksa'ya gitmesiyle başlayan olayların 2. İntifada'ya yol açtığını ifade eden Rabkin, İsrail'in bu tür durumlarda ateşi körükleyen taraf olduğunu dile getirdi.

"Sivillere saldıran çok sofistike bir askeri mekanizma var"

Rabkin, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu olup olmadığına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben bir uluslararası hukuk uzmanı değilim fakat şunu söyleyebilirim: Sivillere saldıran çok sofistike bir askeri mekanizma var. (Onun bazı eylemlerinin) Savaş suçu olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum. Fakat İsrail'e ırkçı demek ya da savaş suçu işliyor demek noktasında bir hukukçu değilim. Burada önemli olan şey, tüm bunların arkasında ne olduğudur. İki taraf arasında bu kadar orantısız bir güç dağılımı olduğunda orada çatışmadan bahsedemezsiniz."

İsrail'i dokunulmaz kılıyorlar

ABD yönetiminin İsrail'e sağladığı desteğin Joe Biden yönetimiyle bir ilgisi olmadığını, bugüne kadarki tüm Amerikan yönetimlerinin zaten fazlasıyla İsrail'e destek çıktığını hatırlatan Rabkin, ABD-İsrail ilişkisine bu yönüyle bakmak gerektiğini kaydetti.

Rabkin, ABD'nin hem askeri ve ekonomik yardımları hem de uluslararası kurum ve mekanizmalar karşısında İsrail'i "dokunulmaz" kılmasıyla bu ülkeye ciddi şekilde alan açtığını vurguladı.

"Kurban olduğunuzu düşünmeyi bırakın"

Rabkin, "Kurban olduğunuzu düşünmeyi bırakın, bu süreçte siz kurban değil, olayın failisiniz" dedi. Filistinlilerin kendini savunma hakkının elbette olması gerektiğini, ancak bunun için ellerinde yeterli araçların olmadığını belirten Rabkin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi burada güçlü olan tarafın bir şey yapması lazım. Filistinlilerin de kendini savunma hakkı olduğunu söyleyeceğiz fakat bunun kimseye yararı olacağını sanmıyorum. İsrail, kontrol ettiği yerlerde uluslararası normlara uygun davranmakla yükümlüdür. Bu kadar basit."

Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı 'Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganlarıyla inletti
DÜNYA
Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı 'Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganlarıyla inletti

İşgalci İsrail'in saldırılarında Filistinli şehit sayısı 122'ye yükseldi
DÜNYA
İşgalci İsrail'in saldırılarında Filistinli şehit sayısı 122'ye yükseldi

Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
OYNAT 00:55
Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.

Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

Binlerce Ürdünlü destek için Filistin sınırına akın etti
OYNAT 00:59
Binlerce Ürdünlü destek için Filistin sınırına akın etti
Ürdün halkı, Filistin sınırında bir araya gelerek İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail’in bombaladığı Gazze’de büyük yıkım
OYNAT 00:57
İsrail’in bombaladığı Gazze’de büyük yıkım
İşgalci İsrail güçleri, dün gece savaş uçaklarıyla Gazze'yi yoğun bir şekilde bombalamıştı. Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Bet Lahia'da büyük bir yıkım meydana geldi. Onlarca ev kullanılamaz hale gelirken, bombaların düştüğü yerde büyük bir çukur oluştu.

İsrail barbarlığı: Yoldan geçen araçlara keyfi olarak ateş ettiler
OYNAT 00:59
İsrail barbarlığı: Yoldan geçen araçlara keyfi olarak ateş ettiler
İşgalci İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz saldırılarını sürdürüyor. 7 işgalci İsrail askeri, yoldan geçen araçları durdurarak hiçbir sebep olmaksızın plastik mermilerle ateş etti.


Abone Ol Google News
Savcı akrabam var

'Savcı akrabam var'

Kuralları ihlal etti: Kaçmaya çalışıp polisi tehdit etti.
Avusturyaya sert tepki

Avusturya'ya sert tepki

​"Siz böyle davrandıkça daha pervasızca saldıracak."
Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı Türkiye ve Erdoğan sloganlarıyla inletti

Filistinli şehit sayısı 119'a yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20'ye yakın liderle görüştü.

"Terör devleti İsrail'in zalimliğine öfkeliyiz."

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

​Konya Büyükşehir'den Çiftçiye 277 Milyon Lira Destek

Havalar ısınınca ilçeyi sardılar

Havalar ısınınca ilçeyi sardılar

"Sivrisinekler yüzünden camları açamıyoruz"

Şenol Güneş'ten EURO 2020 için sürpriz tercihler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.