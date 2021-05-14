İşgalci İsrail'in saldırılarında Filistinli şehit sayısı 130'a yükseldi

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na birden fazla füzeyle saldırı düzenlendi.

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Savaş uçaklarının, Gazze kentinin batısında birden fazla hedefe de saldırı düzenlediği, Gazze Limanı bölgesinin de bu hedeflerden olduğu görüldü.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında konuşlu İsrail topçuları da kuzey kesimlere saldırdı.

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İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini ve Refah kentinde bir motosikleti hedef aldı.

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri İsrail'in saldırılarına karşılık verdi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail'in Kiryat Malahi beldesine roket atışları yaptı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Herzliya ve Askalan kentlerine roket atışları gerçekleştirildiği belirtildi.

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Açıklamalarda atılan roket sayılarına ve tipine ilişkin bilgi verilmedi.

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Şehit sayısı artıyor

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye yükseldi. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 130'a ulaştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

OYNAT 00:44 İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. BiP'te paylaş

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İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

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Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

OYNAT 00:55 Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.



Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi. BiP'te paylaş

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