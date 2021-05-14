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Dünya Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksayı Türkiye ve Erdoğan sloganlarıyla inletti
ORTADOĞU

Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı 'Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganlarıyla inletti

İşgalci İsrail'in savaş alanına çevirdiği Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları yükseldi. Yirmi bini aşkın Filistinli, bu saldırılar karşısında uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah aşkına, haydi Türkiye!" diyerek Gazze Şeridi’ne askeri destek yapılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı Türkiye ve Erdoğan sloganlarıyla inletti
20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenliyor ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kalıyor.

İşgalci İsrail'in zulmüne direnen binlerce Filistinli bugün de Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenledi.

Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
OYNAT 00:55
Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.

Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.


"ERDOĞAN" SLOGANLARI YÜKSELDİ

Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze’ye askeri destek çağrısı yapıldı.

"HAYDİ TÜRKİYE"

Kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.

Cuma hutbesinde Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa’daki olaylar ele alındı

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa’nın İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve “işgal devletinin” buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti.


Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

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Mescid-i Aksa’da İsrail’e direnen Filistinliler ‘Erdoğan’ sloganı atıyor
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Mescid-i Aksa’da İsrail’e direnen Filistinliler ‘Erdoğan’ sloganı atıyor
Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, işgalci İsrail güçlerinin şiddetini protesto ettiler. Bir aktivist canlı yayında görüntü paylaşırken arkasındaki kalabalık Mescid-i Aksa önünde 'Erdoğan ve Türkiye' sloganları attı.


İletişim Başkanlığından dikkat çeken Filistin paylaşımı
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İletişim Başkanlığından dikkat çeken Filistin paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından işgalci İsrail'in zulmüne direnen Filistin için destek videosu yayımladı. 'Filistin Yalnız Değil' etiketiyle paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.


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