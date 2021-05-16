Yahudiler ayakta: 'Nakba'yı bitirmek için mücadele eden Filistinlilerin yanındayız'

İsrail'in bağımsızlık ilanının ardından 1948'de patlak veren Arap-İsrail savaşında yüzlerce Filistinli katledildi. Bugün Yafa, Hayfa ve diğer İsrail kentleri o tarihlerde Filistin toprağıydı. Yüzbinlerce Filistinli evlerinden edildi, bu toprakları terk etmek zorunda kaldı.

İşgalci İsrail'in Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde gerçekleştirdiği saldırılar 'Nakba'nın devam ettiğini açık bir şekilde göstermeye devam ediyor. Gazze'de son yaşanan olaylarda ise şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Dünya, İsrail'in yapmaya devam ettiği insanlık suçu karşısında sessiz kalmadı. Farklı ülkelerden yüzlerce insan protestolarda Filistinlilerin yanlarında oldu. Sayıları 900'leri bulan canlı yayın bağlantıları gerçekleştirdiler. En son yapılan gösteri ise 100 kişilik bir grubun sosyal medya aracılığı ile ellerindeki pankartlarla bu katliama dur demeleriydi.

''Bir Yahudi olarak devam eden Nakba'ya karşıyım''

Grubun hazırladıkları pankartlarda, ''Bir Yahudi olarak devam eden Nakba'ya karşıyım. Özgür Filistin, işgali bitir. Bir Yahudi diyor ki; Kudüs Filistinlilerin. Devam eden Nakba'yı bitir'' yazıları görüldü.

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Yahudiler, İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini çalmasını ve yıkmasını reddediyor.

'Siyonist projenin devamı'

Grup sosyal medyada yaptığı açıklamada, ''İsrail, Filistinli sivilleri evlerinden zorla çıkarak toprak hırsızlığı ve saldırılarda da etnik temizlik yapıyor. Yahudiler olarak, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde Filistinlilerin yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail hükümeti, yaptıkları vahşetlerin tüm Yahudilere ve Yahudiliğe hizmet ettiğini, temsil ettiğini iddia ediyor. Devam eden Nakba'yı bitirmek için mücadele eden Filistinlilerin yanındayız'' açıklamasında bulundu.

''Özgür Filistin, işgali bitir''

Nakba Günü Filistinliler için ne anlama geliyor?

Nakba günü 1948 yılından bu yana şehit olan Filistinlileri anmak İsrail katliamları sonucunda kaybedilen canların, hakların, toprakların, malların, mülklerin yasını tutmak; Filistinlilerin bu yolda göstermiş olduğu direnişe destek olmak için tüm Filistin halkı ve dostları tarafından dünyanın her yerinde gerçekleştirilen çeşitli gösteriler ve protestolar ile idrak edilmektedir.

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15 Mayıs günü Büyük Felaket NAKBA’nın 73. yıl dönümü. Ve bugün dünyanın dört bir yanında milyonlar Filistin halkına destek olmak üzere bir araya gelecek, İsrail işgali ve katliamları protesto edilecek, Filistin halkının yalnız olmadığı hatırlatılacaktır.

FOTOĞRAF 11 Yahudiler, İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini çalmasını ve yıkmasını reddediyor Yahudiyim ve Kudüs'te devam eden Nakba'ya karşı çıkıyorum. Yahudi'yim ve devam eden Nakba'ya karşıyım. Yahudiler etnik temizliğe ve ırk ayrımına karşıyım. Bu Yahudi etnik temizliğe karşı ŞeyhCearrahıKurtar Yahudiyim ve Kudüs'te devam eden Nakba’ya karşıyım ''Özgür Filistin, işgali bitir'' Devam eden Nakba'yı bitir. Bir Yahudi diyor ki; Yıkmayı bırak. Kudüs Filistinlilerin. Anti Siyonist Irkçılık karşıtı 73 yıllık Nakba'yı bitir. Yahudilerden Filistinlilere destek: 'Yahudiyim ve Kudüs'te devam eden Nakba'ya karşı çıkıyorum' Dünyanın dört bir yanından Filistinlileri destekleyen protesto haberleri geldi. Siyonist İsrail'in Şeyh Cerrah ve Silvan mahallesindeki insanlık dışı tutumuna 'dur' demek için 100 kişilik bir grup sosyal medyadan ellerindeki pankartlarla ''Yahudiyim ve Kudüs'te devam eden Nakba'ya karşı çıkıyorum'' fotoğrafları paylaştı. BiP'te paylaş

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