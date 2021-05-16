Dünya Filistinliler için Online Küresel Eylem yayını Dünyanın dört bir yanından katıldılar
ORTADOĞU

Filistinliler için 'Online Küresel Eylem' yayını: Dünyanın dört bir yanından katıldılar

Nakba, 73’üncü yılına İsrail’in kanlı saldırıları ile girdi. Yüzlerce Filistinli canından olurken, 10 binlerce kişi saldırılar nedeni ile evsiz kaldı. Bu günü anmak ve Filistinlilerin yanında olmak için dünyanın dört bir yanından 900 kişi 'online küresel eylem' programı gerçekleştirdi. Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yayında derneğin başkan yardımcısı Louise Reagan, ''Bu bir online küresel eylem yayınıdır. Burada mükemmel insanlar var. Çok sayıda insan toplandı'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistinliler için Online Küresel Eylem yayını: Dünyanın dört bir yanından katıldılar
Küresel online eylem.

İşgalci İsrail'in insanlık dışı suçlarını protesto etmek üzere 900 kişilik bir grup Nakba Günü'nde 'Online küresel eylem' yayını yaptı. Bir çok dernek, kuruluş ve üyelerinin katıldığı yayın 1 saatten fazla sürede gerçekleşti.

  • Yayına katılan katılımcılar, ''Bu tam da Filistinliler için konuşmamız gereken bir zaman. Filistinliler için mücadele etmeliyiz. Bu yapılan son saldırıları yani 'Nakba'nın son bulması için birlikte olursak ve mesaj verirsek başaracağımıza inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Katılımcı Amany Khalfia da, '' Nakba, hiç bir zaman sona ermedi maalesef devam ediyor. Eskiye dönüp baktığımızda toplumsal hafızamız katliamlar ve baskı ile dolu. Batının bizim direnişimiz hakkında en ufak bir fikri bile yok. Benim hatırlatmak istediğim en önemli konu dünyaya bizim direnişimizin haklılığını duyurmak'' dedi.

Sürgün edilen Filistinliler.
Sürgün edilen Filistinliler.

Nakba'da ne oldu?

73 yıl önce Siyonist güçler, Filistin'deki 500'den fazla köy ve şehri etnik olarak temizleyip ortadan kaldırdı, 750 binden fazla Filistinliyi yerinden etti ve tarihi Filistin topraklarının% 78'ini ele geçirdi. Nakba veya Arapça felaket olarak bilinen bu zorunlu yerinden edilme, İsrail devletinin kuruluşunun temelini oluşturdu.

  • Nakba bugün devam ediyor. Yafa'dan Kudüs'e İsrail, yerli Filistin halkını yerinden etmeye ve sürgüne göndermeye devam ediyor. İsrail’in etnik temizliği nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler ve onların soyundan gelenler, yurtdışında yaşayan Filistinliler, uluslararası hukukta kutsal sayılan geri dönüş haklarından mahrum bırakılıyor.

Nakba'nın simgesi: Anahtar.
Nakba'nın simgesi: Anahtar.

BM'den İsrail ve Filistin'e çağrı: Derhal son verin
DÜNYA
BM'den İsrail ve Filistin'e çağrı: Derhal son verin

Anahtar ne demek?

Filistinliler, o gösterilerde genellikle ellerinde anahtar veya anahtar çizili pankartlar taşıyor. Bunun anlamı "1948'de evimizi terk ettik ama anahtarlar hala bizde, yarın evlerimize geri döneceğiz ve bu anahtarlarla kapımızı açacağız.

  • 1948'teki savaşın ardından 1949'da ateşkes yapıldı. Ateşkesin ardından evlerini terk eden Filistinliler geri dönmek istedi.

Ancak İsrail, onların evlerini ya yerle bir etti ya da o evlere Yahudileri yerleştirdi. Böylece Filistinlilerin geri dönüşlerini engelledi. Bugün yaklaşık 6 milyon Filistinli, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşam savaşı veriyor ve evlerine geri dönecekleri günün hayalini kuruyor.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi
DÜNYA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya
DÜNYA
Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya

Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi
DÜNYA
Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi
Abone Ol Google News
Ölüleri koyacak yer yok!

Ölüleri koyacak yer yok!

​Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı.
Kayseride panik anları

Kayseri'de panik anları

Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı, bir kişiyi yaraladı.
İsrail katliamı

Filistin'de ​şehit sayısı 192'ye yükseldi.

CHP'li Veli Ağbaba, yasağı unutup aleme daldı.

Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.
BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.

İHA ve<br>İKA'lar için geliştirildi

İHA ve
İKA'lar için geliştirildi

​40 milimetre çapında ve iki km menzili var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.