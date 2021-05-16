Filistinliler için 'Online Küresel Eylem' yayını: Dünyanın dört bir yanından katıldılar

İşgalci İsrail'in insanlık dışı suçlarını protesto etmek üzere 900 kişilik bir grup Nakba Günü'nde 'Online küresel eylem' yayını yaptı. Bir çok dernek, kuruluş ve üyelerinin katıldığı yayın 1 saatten fazla sürede gerçekleşti.

Yayına katılan katılımcılar, ''Bu tam da Filistinliler için konuşmamız gereken bir zaman. Filistinliler için mücadele etmeliyiz. Bu yapılan son saldırıları yani 'Nakba'nın son bulması için birlikte olursak ve mesaj verirsek başaracağımıza inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Katılımcı Amany Khalfia da, '' Nakba, hiç bir zaman sona ermedi maalesef devam ediyor. Eskiye dönüp baktığımızda toplumsal hafızamız katliamlar ve baskı ile dolu. Batının bizim direnişimiz hakkında en ufak bir fikri bile yok. Benim hatırlatmak istediğim en önemli konu dünyaya bizim direnişimizin haklılığını duyurmak'' dedi.

Sürgün edilen Filistinliler.

Nakba'da ne oldu?

73 yıl önce Siyonist güçler, Filistin'deki 500'den fazla köy ve şehri etnik olarak temizleyip ortadan kaldırdı, 750 binden fazla Filistinliyi yerinden etti ve tarihi Filistin topraklarının% 78'ini ele geçirdi. Nakba veya Arapça felaket olarak bilinen bu zorunlu yerinden edilme, İsrail devletinin kuruluşunun temelini oluşturdu.

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Nakba bugün devam ediyor. Yafa'dan Kudüs'e İsrail, yerli Filistin halkını yerinden etmeye ve sürgüne göndermeye devam ediyor. İsrail’in etnik temizliği nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler ve onların soyundan gelenler, yurtdışında yaşayan Filistinliler, uluslararası hukukta kutsal sayılan geri dönüş haklarından mahrum bırakılıyor.

Nakba'nın simgesi: Anahtar.

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Anahtar ne demek?

Filistinliler, o gösterilerde genellikle ellerinde anahtar veya anahtar çizili pankartlar taşıyor. Bunun anlamı "1948'de evimizi terk ettik ama anahtarlar hala bizde, yarın evlerimize geri döneceğiz ve bu anahtarlarla kapımızı açacağız.

1948'teki savaşın ardından 1949'da ateşkes yapıldı. Ateşkesin ardından evlerini terk eden Filistinliler geri dönmek istedi.

Ancak İsrail, onların evlerini ya yerle bir etti ya da o evlere Yahudileri yerleştirdi. Böylece Filistinlilerin geri dönüşlerini engelledi. Bugün yaklaşık 6 milyon Filistinli, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşam savaşı veriyor ve evlerine geri dönecekleri günün hayalini kuruyor.

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