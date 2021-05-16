BM'den İsrail ve Filistin'e çağrı: Derhal son verin

Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
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