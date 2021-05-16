Dünya BMden İsrail ve Filistine çağrı Derhal son verin
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BM'den İsrail ve Filistin'e çağrı: Derhal son verin

Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
BMden İsrail ve Filistine çağrı: Derhal son verin
İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 188'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?
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Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?
İşgalci İsrail güçleri tarafından Gazze'de evleri bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu kameralar karşısında dünyaya seslendi. Küçük kız 'Sadece 10 yaşındayım. Evimin halini görüyorsunuz. Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapabilirim?' diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e ve Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye farklı etnik gruplardan vatandaşlar katıldı. Göstericiler, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı da attılar.

Gazze'de bir çocuk yıkılan evinin enkazından eşyalarını arıyor
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Gazze'de bir çocuk yıkılan evinin enkazından eşyalarını arıyor
İşgalci İsrail'in savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yerle bir olan evden eşyalarını almaya çalışan Gazzeli küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.

İran'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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İran'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İran'ın başkenti Tahran'da, Azerbaycanlı öğrenciler tarafından Filistin büyükelçiliği önünde Kudüs ve Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Katar'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Katar'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek programı düzenlendi. Doha'daki Muhammed Abdulvahhab Camisi Meydanı'nda düzenlenen programa yüzlerce kişi katıldı. Programda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu da bulundu.


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