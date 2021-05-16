İsraillilerden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "İsrail'e güvenmeyin" mektubu
Aralarında bilim insanlarının, yazarların ve akademisyenlerin bulunduğu 180'den fazla İsrailli, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, "İsrail'in savaş suçlarına ilişkin soruşturmada Tel Aviv yönetimi tarafından sunulan bulguları kabul etmeme" çağrısında bulundu. Mektupta, "İşgal altındaki bölgelerde uygulanan yasa ve bunun İsrail güçleri tarafından uygulanma şekli, ahlaki adaletsizlik ve savaş suçlarının işlenmesine etkili şekilde imkan sağlıyor" ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Haaretz gazetesine göre, aralarında hükümet tarafından verilen "İsrail Ödülü" sahibi entelektüellerin de bulunduğu 180'den fazla bilim insanı, yazar ve akademisyen, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya hitaben bir mektup kaleme aldı.
"İSRAİL'İN NİYETİ CİDDİ DEĞİL"
UCM Başsavcısı Bensouda'ya savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada "İsrail'e güvenmeyin" çağrısı yapılan mektupta, İsrail hükümetinin iddialarla ilgili ciddi bir soruşturma yürütmek niyetinde olmadığı konusunda da uyarıda bulunuldu.
"KANITLARI İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN TOPLAYIN"
Kanıtların İsrail hükümeti yerine İsrailli insan hakları örgütlerinden toplanması gerektiğine dikkati çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"Geçmiş deneyimlere dayanarak, İsrail devletinin soruşturma ve hukuk kurumları dahil savaş suçlarıyla ilgili şikayetleri ciddi bir şekilde soruşturma niyetinin olmadığına dair derin şüphemizi belirtmek istiyoruz. Şüphemiz, İsrail'in işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuku ihlal ederek işlediği savaş suçlarını içeren çok sayıda davayla destekleniyor. Bu davaların çoğu hiç soruşturulmadı ve birkaçı da yüzeysel ve yetersiz bir soruşturmanın ardından beraat ile sonuçlandı."
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"FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINA EL KONULUYOR"
İsrail yönetiminin işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin sıralandığı mektupta, "Değerlendirmemize göre, birçok ayrımcılık eylemi, hareket özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalar, Filistinlilerin topraklarına el konulması, sokağa çıkma yasağı ve abluka gibi keyfi ve toplu cezalar, haksız tutuklamalar ile askeri mahkemelerin adaleti sağlamadaki utanç verici başarısızlığı gibi konuların her biri ve daha fazlası mahkemeniz tarafından son derece araştırılmaya değer konulardır" ifadeleri kullanıldı.