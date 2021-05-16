İsraillilerden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "İsrail'e güvenmeyin" mektubu

İsrail'in Haaretz gazetesine göre, aralarında hükümet tarafından verilen "İsrail Ödülü" sahibi entelektüellerin de bulunduğu 180'den fazla bilim insanı, yazar ve akademisyen, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya hitaben bir mektup kaleme aldı.

"İSRAİL'İN NİYETİ CİDDİ DEĞİL"

UCM Başsavcısı Bensouda'ya savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada "İsrail'e güvenmeyin" çağrısı yapılan mektupta, İsrail hükümetinin iddialarla ilgili ciddi bir soruşturma yürütmek niyetinde olmadığı konusunda da uyarıda bulunuldu.

"KANITLARI İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN TOPLAYIN"

Kanıtların İsrail hükümeti yerine İsrailli insan hakları örgütlerinden toplanması gerektiğine dikkati çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş deneyimlere dayanarak, İsrail devletinin soruşturma ve hukuk kurumları dahil savaş suçlarıyla ilgili şikayetleri ciddi bir şekilde soruşturma niyetinin olmadığına dair derin şüphemizi belirtmek istiyoruz. Şüphemiz, İsrail'in işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuku ihlal ederek işlediği savaş suçlarını içeren çok sayıda davayla destekleniyor. Bu davaların çoğu hiç soruşturulmadı ve birkaçı da yüzeysel ve yetersiz bir soruşturmanın ardından beraat ile sonuçlandı."

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"FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINA EL KONULUYOR"

İsrail yönetiminin işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin sıralandığı mektupta, "Değerlendirmemize göre, birçok ayrımcılık eylemi, hareket özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalar, Filistinlilerin topraklarına el konulması, sokağa çıkma yasağı ve abluka gibi keyfi ve toplu cezalar, haksız tutuklamalar ile askeri mahkemelerin adaleti sağlamadaki utanç verici başarısızlığı gibi konuların her biri ve daha fazlası mahkemeniz tarafından son derece araştırılmaya değer konulardır" ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü komutanları savaş suçlusudur

FOTOĞRAF 11 İsrail savaş jetleri, dün gece yarısı 100'den fazla füzeyle işgal altında bulunan Gazze’deki çeşitli yerleşim yerlerini hedef aldı. Yerel halk, evlerini terk etmelerini engelleyen İsrail baskınlarının ortasında en tehlikeli geceyi yaşadıklarını söyledi. Gazze’de, gece boyunca İsrail jetleri sivil halkın bulunduğu bölgeleri füzelerle vurdu. Evleri enkaza dönen Filistinliler, saldırıdan önce uyarılmadıklarını ve yatmaya hazırlandıkları sırada füzelerin sesini duyduklarını belirtti. Mikrofonlara konuşan Gazzeli Om Muhammed “Olan şey şu ki, uyumaya hazırlanıyorduk, ancak gece yarısından sonra İsrail savaş uçakları bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Bölgedeki yıkımın boyutu gördüğünüz gibi. Durum çok zor ama bu, sivilleri bombalayan İsrail işgalidir. İnsanoğlu hiçbir çağda böyle bir savaş yaşamamıştır çünkü savaşın yasaları vardır. Uluslararası hukuk nerede ve Amerika nerede? Vatandaşlar bombalanmadan önce uyarılmadılar, herkes uyuyordu” dedi. Gazze’de meydana gelen yıkımlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan Hashem Mohammed ise “Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar İsrail savaş uçakları, insanlar uyurken bu bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Burada kurbanları arıyoruz. İsrail'in saldırıları çok sayıda şehit ve yaralıyla sonuçlandı, bunların arasında çok sayıda çocuk ve kadın, İsrail tarafından herhangi bir sebep veya gerekçe olmaksızın öldürüldü” dedi. Enkaz altından çıkarılması için çalışmalar devam ederken Filistinli vatandaşın yaptığı zafer işareti günün fotoğrafı oldu. Bomba işlemeyen ruh: Enkaz altından çıkarılan Filistinli dünyaya böyle mesaj verdi İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılara ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bir Filistinlinin dünyaya mesajı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. BiP'te paylaş

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