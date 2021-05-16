Dünya İsraillilerden Uluslararası Ceza Mahkemesine "İsraile güvenmeyin" mektubu
AVRUPA

İsraillilerden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "İsrail'e güvenmeyin" mektubu

Aralarında bilim insanlarının, yazarların ve akademisyenlerin bulunduğu 180'den fazla İsrailli, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, "İsrail'in savaş suçlarına ilişkin soruşturmada Tel Aviv yönetimi tarafından sunulan bulguları kabul etmeme" çağrısında bulundu. Mektupta, "İşgal altındaki bölgelerde uygulanan yasa ve bunun İsrail güçleri tarafından uygulanma şekli, ahlaki adaletsizlik ve savaş suçlarının işlenmesine etkili şekilde imkan sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
İsraillilerden Uluslararası Ceza Mahkemesine İsraile güvenmeyin mektubu
Uluslararası Ceza Mahkemesi

İsrail'in Haaretz gazetesine göre, aralarında hükümet tarafından verilen "İsrail Ödülü" sahibi entelektüellerin de bulunduğu 180'den fazla bilim insanı, yazar ve akademisyen, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya hitaben bir mektup kaleme aldı.

"İSRAİL'İN NİYETİ CİDDİ DEĞİL"

UCM Başsavcısı Bensouda'ya savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada "İsrail'e güvenmeyin" çağrısı yapılan mektupta, İsrail hükümetinin iddialarla ilgili ciddi bir soruşturma yürütmek niyetinde olmadığı konusunda da uyarıda bulunuldu.

"KANITLARI İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN TOPLAYIN"

Kanıtların İsrail hükümeti yerine İsrailli insan hakları örgütlerinden toplanması gerektiğine dikkati çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş deneyimlere dayanarak, İsrail devletinin soruşturma ve hukuk kurumları dahil savaş suçlarıyla ilgili şikayetleri ciddi bir şekilde soruşturma niyetinin olmadığına dair derin şüphemizi belirtmek istiyoruz. Şüphemiz, İsrail'in işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuku ihlal ederek işlediği savaş suçlarını içeren çok sayıda davayla destekleniyor. Bu davaların çoğu hiç soruşturulmadı ve birkaçı da yüzeysel ve yetersiz bir soruşturmanın ardından beraat ile sonuçlandı."

"FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINA EL KONULUYOR"

İsrail yönetiminin işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin sıralandığı mektupta, "Değerlendirmemize göre, birçok ayrımcılık eylemi, hareket özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalar, Filistinlilerin topraklarına el konulması, sokağa çıkma yasağı ve abluka gibi keyfi ve toplu cezalar, haksız tutuklamalar ile askeri mahkemelerin adaleti sağlamadaki utanç verici başarısızlığı gibi konuların her biri ve daha fazlası mahkemeniz tarafından son derece araştırılmaya değer konulardır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü komutanları savaş suçlusudur
DÜNYA
İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü komutanları savaş suçlusudur

Bomba işlemeyen ruh: Enkaz altından çıkarılan Filistinli dünyaya böyle mesaj verdi
FOTOĞRAF 11
Title
İsrail savaş jetleri, dün gece yarısı 100'den fazla füzeyle işgal altında bulunan Gazze’deki çeşitli yerleşim yerlerini hedef aldı. Yerel halk, evlerini terk etmelerini engelleyen İsrail baskınlarının ortasında en tehlikeli geceyi yaşadıklarını söyledi.
Title
Gazze’de, gece boyunca İsrail jetleri sivil halkın bulunduğu bölgeleri füzelerle vurdu. Evleri enkaza dönen Filistinliler, saldırıdan önce uyarılmadıklarını ve yatmaya hazırlandıkları sırada füzelerin sesini duyduklarını belirtti.
Title
Mikrofonlara konuşan Gazzeli Om Muhammed “Olan şey şu ki, uyumaya hazırlanıyorduk, ancak gece yarısından sonra İsrail savaş uçakları bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Bölgedeki yıkımın boyutu gördüğünüz gibi. Durum çok zor ama bu, sivilleri bombalayan İsrail işgalidir. İnsanoğlu hiçbir çağda böyle bir savaş yaşamamıştır çünkü savaşın yasaları vardır. Uluslararası hukuk nerede ve Amerika nerede? Vatandaşlar bombalanmadan önce uyarılmadılar, herkes uyuyordu” dedi.
Title
Gazze’de meydana gelen yıkımlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan Hashem Mohammed ise “Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar İsrail savaş uçakları, insanlar uyurken bu bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Burada kurbanları arıyoruz. İsrail'in saldırıları çok sayıda şehit ve yaralıyla sonuçlandı, bunların arasında çok sayıda çocuk ve kadın, İsrail tarafından herhangi bir sebep veya gerekçe olmaksızın öldürüldü” dedi.
Title
Enkaz altından çıkarılması için çalışmalar devam ederken Filistinli vatandaşın yaptığı zafer işareti günün fotoğrafı oldu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bomba işlemeyen ruh: Enkaz altından çıkarılan Filistinli dünyaya böyle mesaj verdi
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılara ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bir Filistinlinin dünyaya mesajı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?
OYNAT 01:14
Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?
İşgalci İsrail güçleri tarafından Gazze'de evleri bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu kameralar karşısında dünyaya seslendi. Küçük kız 'Sadece 10 yaşındayım. Evimin halini görüyorsunuz. Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapabilirim?' diye konuştu.

Gazze'de bir çocuk yıkılan evinin enkazından eşyalarını arıyor
OYNAT 00:33
Gazze'de bir çocuk yıkılan evinin enkazından eşyalarını arıyor
İşgalci İsrail'in savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yerle bir olan evden eşyalarını almaya çalışan Gazzeli küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.
Abone Ol Google News
Ölüleri koyacak yer yok!

Ölüleri koyacak yer yok!

​Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı.
Kayseride panik anları

Kayseri'de panik anları

Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı, bir kişiyi yaraladı.
İsrail katliamı

Filistin'de ​şehit sayısı 192'ye yükseldi.

CHP'li Veli Ağbaba, yasağı unutup aleme daldı.

Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.
BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.

İHA ve<br>İKA'lar için geliştirildi

İHA ve
İKA'lar için geliştirildi

​40 milimetre çapında ve iki km menzili var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.