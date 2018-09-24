Yıkımda ısrarcı

Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Han el-Ahmer’i yıkma kararından vazgeçmeyen işgalci İsrail yönetimi, bölge sakinlerine 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat gönderdi. Ayrım Duvarı İle Mücadele Heyeti Müdürü Abdullah Ebu Rahmet, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Han el-Ahmer bölgesine gelerek Filistinli bedevilere bir ihtar mektubu teslim ettiğini belirtti. Ebu Rahmet, ihbarnamede İsrail’in, “Filistinlilerden kendi elleriyle evlerini yıkmalarını ve bölgeden taşınmalarını istediğini” kaydetti.

GAZZE’DE BİR ŞEHİT

Öte yandan İsrail ordusu, önceki gece abluka altında tuttuğu Gazze’nin kuzeyindeki sınır bölgesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cebaliya beldesindeki tarım arazisini vurdu. Saldırıda ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi. İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine müdahalesinde de önceki akşam 1 Filistinli şehit oldu, 54 kişi yaralandı.

İrlanda: Filistin’i tanıyabiliriz

İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Filistin ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinde ilerleme olmaması halinde ülkesinin Filistin devletini tanıyabileceğini söyledi. Dublin’deki resmi ziyaretinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyen Coveney, “Filistin devletini ‘şimdilik tanımamak’ yönünde tercihte bulunduk ancak eğer diyaloğun işleyişindeki umutsuzluk devam ederse, tercihimizi gözden geçirmeye mecbur kalacağız” dedi. Coveney, İrlanda’nın Filistin’i tanıması halinde, kararı Avrupa’da başka ülkelerin izleyebileceğinin altını çizdi.

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