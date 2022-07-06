Dünya Yunan Albay Zikidis ülkesini uyardı Türkiyeye karşı boş yere silahlanıyoruz askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz
AVRUPA

Yunan Albay Zikidis ülkesini uyardı: Türkiye'ye karşı boş yere silahlanıyoruz askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz

Yunan Hava Kuvvetleri Harp Okulu’nda öğretim görevlisi olan Albay Konstantinos Zikidis, Yunanistan'ın F-35 alma isteği ışığında ülkesine eleştirilerde bulundu. Ülkesini elektronik savaş sistemleri ve uydu iletişimi konularında uyaran askeri uzman, Yunanistan'ı Türkiye ile karşılaştırmanın üzüntü yaratacağını söyledi. Albay Zikidis, "Türkiye'ye karşı boş yere silahlanıyoruz. Türkiye'nin askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan Albay Zikidis ülkesini uyardı: Türkiyeye karşı boş yere silahlanıyoruz askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz
Albay Konstantinos Zikidis

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son zamanlarda Ege’deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz’deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi.

Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu çıkışlar nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler Yunan basınında geniş yer bulurken Yunanistan’da iki farklı askeri otorite arasında F-35 tartışması baş gösterdi.

YUNAN ALBAY TÜRK İHA'LARINI MERCEK ALTINA ALDI

Yunanistan’ın Hava Kuvvetleri Harp Okulu’nda öğretim görevlisi olan Albay Konstantinos Zikidis, Türkiye'nin geliştirdiği İHA'ları mercek altına aldı. Türkiye'nin sürekli olarak her amaca yönelik İHA'lar geliştirdiğine vurgu yapan Zikidis, AKINCI'nın SOM kullanımı konusunda sertifika almasının beklendiğini ifade etti.

Ülkesini elektronik savaş sistemleri ve uydu iletişimi konularında eleştiren Yunan askeri uzman, Yunanistan'ı Türkiye ile karşılaştırmanın üzüntü yaratacağını söyledi.

"TÜRKLER DAHA FAZLASINI ÜRETECEK"

Zikidis sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk F-35 savaş uçaklarını teslim almamız 10 yıl sürebilir. Radarlarda gözükmüyor ama onu görebilen radarlara Türkler hem sahip, hem daha fazlasını üretecek. Türkler yerli savaş uçağı da üretecek. F-35’in toplam maliyeti devasa boyutlarda. Bu yüzden ABD, 608 adet F-16 savaş uçağını modernize etmeye karar verdi. Biz de öyle yapmalıyız.

"TÜRKİYE İLE REKABET EDEMEYİZ"

Türkiye'ye karşı boş yere silahlanıyoruz. Türkiye'nin askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz. Türkiye elektronik savaştan siber savaşa kadar karmaşık hibrit savaş biçimlerinde hızlı adımlar atıyor. Bu bağlamda, çok pahalı başka bir avcı uçağının olası tedariki bize çok az şey sunacak. Modası geçmiş bir savaşa hazırlanıyor gibiyiz."

Zikidis'in bu açıklamalarına karşılık Yunanistan’ın eski Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, F-35 savaş uçaklarını övdü. Alkiviadis Stefanis şu ifadeleri kullandı:

“Bizim F-35’lere ihtiyacımız var. Kapasitesi çok yüksek ve radarda görülmesi çok zor. F-35’leri aldığımız zaman Ege Denizi’ndeki hava üstünlüğü bize geçecek.”

Yunanistan’dan resmi F-35 adımı
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Yunanistan’dan resmi F-35 adımı

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Yunan vekil Osmanlı vurgusu yapıp Miçotakis'i uyardı: Tarihten ders almalıyız
FOTOĞRAF 10
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Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son haftalarda, Ege’deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz’deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi.
Title
Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.<br><br>Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usülsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.<br><br>
Title
Adaları kanunsuzca silahlandıran Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavrını sürdüren Yunanistan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e Yunan vekil Kleon Gregoriadis'ten dikkat çeken uyarılar geldi.
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Yunanistan'ın ABD üssü haline geldiğini belirten Gregoriadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
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'TARİHTEN DERS ALMALIYIZ'<br>\"Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor.<br>
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'OSMANLI'NIN TOPRAKLARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN...'<br>\"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar. <br>
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'YUNANİSTAN BÜYÜK BİR ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ'<br>Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. <br>
Title
Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar.
Title
'ABD'NİN PİYONU OLDUK'<br>Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan 'ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var.
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Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkilililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski parlamentodaki Büyükelçi'yi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?\"<br>
Yunan vekil Osmanlı vurgusu yapıp Miçotakis'i uyardı: Tarihten ders almalıyız
Yunanistan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, Miçotakis hükümetine Türkiye konusunda tarihi bir uyarıda bulundu. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis, "Yunanistan büyük bir ABD üstüne dönüştü. Büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyor." sözlerine yer verdi. Yunan vekilin açıklamalarındaki Osmanlı vurgusu da dikkat çekti.


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