Yunan Albay Zikidis ülkesini uyardı: Türkiye'ye karşı boş yere silahlanıyoruz askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son zamanlarda Ege’deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz’deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi.

Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu çıkışlar nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler Yunan basınında geniş yer bulurken Yunanistan’da iki farklı askeri otorite arasında F-35 tartışması baş gösterdi.

YUNAN ALBAY TÜRK İHA'LARINI MERCEK ALTINA ALDI

Yunanistan’ın Hava Kuvvetleri Harp Okulu’nda öğretim görevlisi olan Albay Konstantinos Zikidis, Türkiye'nin geliştirdiği İHA'ları mercek altına aldı. Türkiye'nin sürekli olarak her amaca yönelik İHA'lar geliştirdiğine vurgu yapan Zikidis, AKINCI'nın SOM kullanımı konusunda sertifika almasının beklendiğini ifade etti.

Ülkesini elektronik savaş sistemleri ve uydu iletişimi konularında eleştiren Yunan askeri uzman, Yunanistan'ı Türkiye ile karşılaştırmanın üzüntü yaratacağını söyledi.

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"TÜRKLER DAHA FAZLASINI ÜRETECEK"

Zikidis sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk F-35 savaş uçaklarını teslim almamız 10 yıl sürebilir. Radarlarda gözükmüyor ama onu görebilen radarlara Türkler hem sahip, hem daha fazlasını üretecek. Türkler yerli savaş uçağı da üretecek. F-35’in toplam maliyeti devasa boyutlarda. Bu yüzden ABD, 608 adet F-16 savaş uçağını modernize etmeye karar verdi. Biz de öyle yapmalıyız.

"TÜRKİYE İLE REKABET EDEMEYİZ"

Türkiye'ye karşı boş yere silahlanıyoruz. Türkiye'nin askeri kabiliyetleri ile rekabet edemeyiz. Türkiye elektronik savaştan siber savaşa kadar karmaşık hibrit savaş biçimlerinde hızlı adımlar atıyor. Bu bağlamda, çok pahalı başka bir avcı uçağının olası tedariki bize çok az şey sunacak. Modası geçmiş bir savaşa hazırlanıyor gibiyiz."

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Zikidis'in bu açıklamalarına karşılık Yunanistan’ın eski Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, F-35 savaş uçaklarını övdü. Alkiviadis Stefanis şu ifadeleri kullandı:

“Bizim F-35’lere ihtiyacımız var. Kapasitesi çok yüksek ve radarda görülmesi çok zor. F-35’leri aldığımız zaman Ege Denizi’ndeki hava üstünlüğü bize geçecek.”

DÜNYA Yunanistan’dan resmi F-35 adımı

DÜNYA Yunan gazetesi To Vima NATO'nun Ege’de Türk tezlerine hak verdiğini kanıtlayan belgeleri paylaştı