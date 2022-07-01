Yunanistan’dan resmi F-35 adımı

Yunanistan 40 adet F-35 savaş uçağı tedariki için ABD’ye resmi talepte bulunacak. Yunan TV kanalı Skai tarafından aktarılan haberde, Atina yönetimi, 20 adedi kesin, 20 adedi de opsiyon olmak üzere 40 adet F-35A tipi savaş uçağı alımı için Washington’a ileteceği resmi talep mektubunu hazırladı. Bu çerçevede, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un Amerikan tarafı ile görüşmeleri başlatmak üzere 18 Temmuz’da ABD’ye gitmesi bekleniyor. Atina, son olarak ocak ayında Fransa ile 40 adet Rafale savaş uçağının satışıyla ilgili anlaşma imzalamıştı.