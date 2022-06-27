Yunan gazetesi To Vima NATO'nun Ege’de Türk tezlerine hak verdiğini kanıtlayan belgeleri paylaştı

Yunan medyası NATO'nun geçmiş dönemde Ege adalarının gayri askeri statüsü ile ilgili Türkiye'nin tezlerini haklı gösteren üç belgesini paylaştı. To Vima gazetesinde adaların silahsızlandırılması konusunda Yunanistan'ın NATO'daki sicilinin hiç de iyi olmadığı belirtildi.

Habere konu olan belgeler, NATO Genel Sekreteri Hastings İsmay'in 7 Şubat 1957'de NATO'daki daimi temsilcilere gönderdiği mektup, Genel Sekreter Joseph Luns'un 8 Mayıs 1980'de dönemin Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı (SACEUR) Bernard Rogers'a gönderdiği mektup ve Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Jones'un, 15 Ağustos 2006'da, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'na (SHAPE) "Ege Adaları için SHAPE'in izleyeceği politika" ile ilgili talimatlardan oluşuyor.

İŞTE YUNAN GAZETESİNİN PAYLAŞTIĞI O ÜÇ MEKTUP

Luns mektubu: Genel Sekreter Luns'un SACEUR Komutanı Rogers'a gönderdiği mektup, Limni adasındaki askeri altyapı çalışmaları ile ilgili. Mektupta "NATO'nun ihtiyaçları ile birlikte ittifak üyesi ülkeler arasında antlaşmalar (1923 Lozan Antlaşması kastediliyor) ile ilgili hukuki meselelerden kaçınılması gerek. Limni adası da böyle bir vaka" denildi. To Vima, Yunan hükümetinin o dönemde NATO nezdindeki girişimlerinin hiçbir sonuç vermediğini yazdı.

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İsmay mektubu: "Leros (Türkçesi İleryöz) adası altyapı çalışmaları" başlıklı mektupta 1953 yılında Leros adasında başlayan yakıt, mühimmat ve telekomünikasyon ile ilgili altyapı tesisleri için kabul edilen 482 bin Sterlin değerindeki programın, bu adanın 1947 Paris Antlaşması'nda silahsızlandırılmış olması öngörüldüğünden muhtemel sorunlar yaratabileceği vurgulandı. To Vima, İsmay mektubunu, Türkiye'nin adaların silahsızlandırılması ile ilgili NATO'daki ilk başarısı olduğunu ima etti.

Jones talimatı: SACEUR komutanının talimatında şunlar belirtiliyor: "Silahlandırılmaları antlaşmalarla sınırlanan Ege adaları, NATO'nun barış döneminde askeri tatbikatlarında veya başka faaliyetlerde kullanılmayacak. Limni adasındaki altyapı tesisleri NATO tarafından finans edilmeyecek. Limni adası ve buradaki askeri güçler NATO tatbikatlarına dahil edilmeyecek."

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FOTOĞRAF 10 Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son haftalarda, Ege’deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz’deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi. Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.<br><br>Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usülsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.<br><br> Adaları kanunsuzca silahlandıran Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavrını sürdüren Yunanistan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e Yunan vekil Kleon Gregoriadis'ten dikkat çeken uyarılar geldi. Yunanistan'ın ABD üssü haline geldiğini belirten Gregoriadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: 'TARİHTEN DERS ALMALIYIZ'<br>\"Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor.<br> 'OSMANLI'NIN TOPRAKLARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN...'<br>\"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar. <br> 'YUNANİSTAN BÜYÜK BİR ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ'<br>Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. <br> Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar. 'ABD'NİN PİYONU OLDUK'<br>Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan 'ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var. Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkilililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski parlamentodaki Büyükelçi'yi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?\"<br> Yunan vekil Osmanlı vurgusu yapıp Miçotakis'i uyardı: Tarihten ders almalıyız Yunanistan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, Miçotakis hükümetine Türkiye konusunda tarihi bir uyarıda bulundu. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis, "Yunanistan büyük bir ABD üstüne dönüştü. Büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyor." sözlerine yer verdi. Yunan vekilin açıklamalarındaki Osmanlı vurgusu da dikkat çekti.

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