Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: Türkiye'yle farklılıklarımıza rağmen aynı masaya oturabiliriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Atina'ya davet etti.

Miçotakis, Erdoğan ile iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri ele almak istediğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin 7 Aralık'ta, Yunanistan ile Türkiye arasındaki 5'inci Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında yapılacağını duyurdu.





"Farklılıklarımız aynı masa etrafında oturmaya engel değil"

Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, "Türkiye ile aynı masaya oturabiliriz" mesajı verdi.

Gerapetritis, Türkiye ile "ciddi farklılıklara" sahip olduklarını, ancak bu durumun Ankara ile aynı masa etrafında bulunmaya bir engel teşkil etmediğini anlattı.

SKAI televizyonuna konuşan Gerapetritis, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ile her anlaşmazlıkta krize girmememizi sağlayacak bir iletişim kanalına sahip olmayı başardık. Hâlâ birçok anlaşmazlığımız var. Kuzey Kıbrıs ile ilgili temel anlaşmazlık...





"Tartışabileceğimiz konular var"

Atina olarak önemli fikir ayrılıklarına sahip olduklarını anlatan Yunan bakan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Orta Doğu'yu okurken bu bizi aynı masada oturmaktan, bizi birleştiren konulara bakmaktan, bizi ayıran büyük fasılları görmekten alıkoymamalı.

Kıta sahanlığının sınırlandırılması, münhasır ekonomik bölge gibi farklı noktalarımız olabilir. Ancak oturup tartışabileceğimiz konular da var.





"Türkiye'yle ilişkimiz son derece dürüst"

Gerapetritis, "Bugüne kadar Türkiye ile ikili düzeyde son derece dürüst bir ilişkimiz oldu." dedi ve ekledi:

Türkiye ile masaya oturduğumuz her an, ulusal haklarımızı güçlü bir şekilde desteklediğimizi aklımızda tutacağız.

Son olarak, hem kıta sahanlığının hem de münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması için Lahey'e başvurulması meselesiyle ilgili olarak Gerapetritis, "Ortak bir anlayışa sahip olmaktan uzağız." ifadesini kullandı.







