Yunanistan ile ‘güven’ zirvesi

İki ülke askeri heyetleri bu kez Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Yunan heyeti bakanlığa gelişinde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Yunanistan heyetine Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri ve Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos başkanlık etti. 5 saat süren toplantıda Ege Denizi başta olmak üzere diğer sorun alanları masaya yatırıldı. MSB’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda ‘güven arttırıcı önlemler’in 2024 boyunca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Açıklamada “Toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ‘güven arttırıcı önlemler’in uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir ‘iletişim noktası (point of contact) mekanizması kurmaya karar vermiştir” denildi.