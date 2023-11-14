|
Gündem

Yunanistan ile ‘güven’ zirvesi

Türkiye ile Yunanistan arasında 3 yıllık aranın ardından güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsü dün yapıldı.

Canberk Doğan
04:00 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 01:34 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İki ülke askeri heyetleri bu kez Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Yunan heyeti bakanlığa gelişinde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Yunanistan heyetine Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri ve Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos başkanlık etti. 5 saat süren toplantıda Ege Denizi başta olmak üzere diğer sorun alanları masaya yatırıldı. MSB’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda ‘güven arttırıcı önlemler’in 2024 boyunca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Açıklamada “Toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ‘güven arttırıcı önlemler’in uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir ‘iletişim noktası (point of contact) mekanizması kurmaya karar vermiştir” denildi.




#Yunanistan
#Politika
#Güven Zirvesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğrencilere telefon ve internet...