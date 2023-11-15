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Milli Savunma Bakanı Güler: F-16 konusunda süreç devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F-16 konusunda süreç devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz" dedi. Güler, "Yunanistan ile görüşmemiz olumlu geçti sonraki görüşmeyle ilgili planlama yapıyoruz." diye konuştu.

12:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:34 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Yaşar Güler

Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bir sonraki Türkiye-Yunanistan Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının Yunanistan'da olacağını bildirdi.

Güler, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Mevcut durum devam ediyor"

F16'larla ilgili son durum hakkındaki soruya Güler, "
Mevcut durum devam ediyor. Farklı bir gelişme olunca size ileteceğiz.
" yanıtını verdi.

"Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz"

Başka bir soru üzerine Yunanistan ile görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini bildiren Güler,
"İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ikinci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak, orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız."
bilgisini paylaştı.

Bakan Güler, tarihi karşı tarafın belirleyeceğini bildirdi.

Türkiye-ABD görüşmesinde F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeler ele alındı
Türkiye-ABD görüşmesinde F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeler ele alındı

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stratejik Mekanizma Diyaloğu'na ilişkin ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri bildirildi. Açıklamada, tarafların ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt ettikleri, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varıldığı ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele aldıkları belirtildi.

#Yaşar Güler
#F-16
#ABD
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