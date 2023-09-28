Yunanistan 300 bin düzensiz göçmeni işçi yapacak: Kovamadığını çalıştıracak

Yıllardır Ege ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenleri geri iten ya da insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunanistan, ülkede artan iş gücü açığıyla baş edebilmek için 300 bin kadar göçmenin statüsünü düzenli hale getirmeyi planlıyor. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Göç Bakanı Dimitris Kasiridis, salı günü yaptığı açıklamada yeni planlarının tarım, turizm ve inşaat sektörlerindeki ciddi boyutlara varan iş gücü eksikliğini gidermeyi amaçladığını belirtti. Raporlara göre Yunanistan, sadece 2020’nin başında 2022’nin ortasına kadar 40 binden fazla göçmeni uluslararası hukuka aykırı şekilde geri iterken, bu insanların bir kısmı bunun yanında kötü muameleye de maruz kaldı. Uygulamanın, son yıllarda Yunanistan nüfusundaki alarm verici yaşlanma ve doğum oranlarındaki keskin düşüşe çare olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Göçmenleri teşvik etmeyecek

Yeni göçmen politikasıyla ilgili bilgi veren Kasiridis, planın oturma izinlerinin süresi dolmuş ya da belgesiz durumda bulunan düzensiz göçmenleri kapsadığını söyledi. Bu girişimin daha fazla göçmeni teşvik etmeyeceğini vurgulayan Yunan bakan, belirli sektörlerdeki iş gücü eksikliklerini gidermek istediklerini, ayrıca istihdam vergilerinin artmasının kamu gelirlerini yükselteceğini savundu. Plan, salı günü Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında yapılan ulusal güvenlik toplantısında görüşüldü ancak henüz resmiyet kazanmadı.

Mahsullerin yok olmasını izliyorlar

Yunanistan’a göç akını ülkedeki belli çevrelerin tepkisini çekse de geçtiğimiz ay Girit’in Heraklion şehrinde bulunan bir iş bulma merkezi, birçok üzüm üreticisinin ek yardım almadan hasadı tamamlayamadıkları için “emeklerinin boşa gitmesini izledikleri” uyarısında bulundu. Tarımın işçi açığından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğu kaydedilirken, Girit’in bazı bölgelerinde bir çok üreticinin kendi başlarına baş edemedikleri için mahsullerini terk ettiği belirtildi.

İşçi anlaşması çare olmadı

Tarım Bakanı Lefteris Avgenakis, Mısır ve Bangladeş gibi ülkelerle yapılan yabancı işçi programlarının bürokratik engeller nedeniyle sık sık geciktiğini ve halihazırda ülkede bulunan göçmenlerin işe alınmasının zorunlu olduğunu söyledi. Bakan, işçi açığı nedeniyle gayriresmi çalışan birçok işçi olduğunu, bu kişilerin statülerini düzenli hale getirerek, “istihdam edilen kişilere ve yasa dışı bir şey yapma stresi olmadan onları işe alan işverenlere rahat bir nefes aldıracağız” diye konuştu.

Nüfus kriziyle karşı karşıya

Yunanistan, binde 1,3’le dünyadaki en düşük doğum oranına sahip ülkelerden biriyken, nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan binde 2,1’in çok uzağında kalması nedeniyle demografik bir krizle karşı karşıya. Son yıllarda ülkede ölüm sayısı doğum sayısını geride bıraktı. 2020 verilerine göre Yunanistan’daki 84 bin doğuma karşılık 131 bin ölüm gerçekleşti. Avrupa’da en yaşlı nüfusa sahip ikinci ülke Yunanistan. Bu durum hem nüfusun ortalama yaşını artırırken nüfusta da azalmaya sebep oluyor.







