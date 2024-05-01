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Borussia Dortmund – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund - PSG maçı için canlı yayın bilgileri...

"Borussia Dortmund – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund evinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk ediyor. Yarı finalin ilk müsabakası Bayern Münih ile Real Madrid arasında dün oynanmış ve maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım bu sezon Devler Ligi'nde aynı grupta mücadele etti. Fransa'da maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, Almanya'daki mücadele ise 1-1 berabere bitti. Peki Borussia Dortmund – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund - PSG maçı için canlı yayın bilgileri...

14:06 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Borussia Dortmund - PSG maçı
Borussia Dortmund - PSG maçı

Dortmund - PSG maçı için canlı yayın bilgileri için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Westfallen Stadı'ndaki zorlu mücadeleyi İngiliz Anthony Taylor yönetecek. Dortmund, bu sezon Bundesliga'da hedeflerinin uzağında kaldı. Geçtiğimiz hafta Leipzig'e yenilen Edin Terzic'in ekibi, sezonu ilk dört içinde bitirme şansını mucizelere bıraktı. Paris Saint-Germain (PSG) ise Borussia Dortmund karşısına moralli çıkacak. Peki, Borussia Dortmund – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund - PSG maçı için canlı yayın bilgileri...

BORUSSİA DORTMUND – PSG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain'i (PSG) maçı 1 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak. Türkiye saati ile 22.00’de oynanacak Borussia Dortmund – PSG maçı TV 8,5’ta yayınlanacak. Westfallen Stadı'ndaki zorlu mücadeleyi İngiliz Anthony Taylor yönetecek.

PSG, 2020-2021 finalinde Bayern Münih'e yenilmişti. İki takım bu sezon Devler Ligi'nde aynı grupta mücadele etti. Fransa'da maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, Almanya'daki mücadele ise 1-1 berabere bitti. F Grubu'nu Borussia Dortmund lider tamamlarken, PSG ise ikinci olarak üst tura yükseldi. Alman temsilcisi, PSV Eindhoven ve Atletico Madrid'i kupanın dışına iterek yarı final vizesi aldı.

PSG ise Real Sociedad ve Barcelona'yı eleyerek yarı finalde Dortmund'un rakibi oldu.

#Borussia Dortmund
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