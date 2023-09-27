Ayvacık açıklarında göçmen operasyonu: 70 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alan içerisinde 111 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan, göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler düzensiz göçmenleri Milas’a getiren organizatörleri yakalamak için de çalışma başlattı.