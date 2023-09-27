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Sahil Güvenlik 559 göçmeni kurtardı

Ölüm yolculuğuna çıkan kaçak göçmenlerin açık denizde imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişiyor. İzmir ve Balıkesir açıklarında 559 kaçak göçmen kurtarıldı.

04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gözaltındaki göçmen kaçakçılarının işlemleri ise sürüyor.

Gözaltındaki göçmen kaçakçılarının işlemleri ise sürüyor.

İzmir Seferihisar ve Dikili açıklarında hareket halindeki lastik botlarda 76, Çeşme açıklarında da İtalya’ya yol alan hareketli yatta 112 kaçak göçmen yakalandı. Yattaki 5 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Yine İzmir açıklarında Yunanların Türk kara sularına geri ittiği 4 lastik botta 105 kaçak göçmen kurtarıldı. Balıkesir Ayvalık açıklarındaki 5 lastik botta 206, 2 can salında ise 60 kaçak göçmen kurtarılıp kıyıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilirken, gözaltındaki göçmen kaçakçılarının işlemleri ise sürüyor.


#İzmir
#Balıkesir
#Sahil Güvenlik
#göçmen
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