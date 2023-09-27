Sahil Güvenlik 559 göçmeni kurtardı

İzmir Seferihisar ve Dikili açıklarında hareket halindeki lastik botlarda 76, Çeşme açıklarında da İtalya’ya yol alan hareketli yatta 112 kaçak göçmen yakalandı. Yattaki 5 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Yine İzmir açıklarında Yunanların Türk kara sularına geri ittiği 4 lastik botta 105 kaçak göçmen kurtarıldı. Balıkesir Ayvalık açıklarındaki 5 lastik botta 206, 2 can salında ise 60 kaçak göçmen kurtarılıp kıyıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilirken, gözaltındaki göçmen kaçakçılarının işlemleri ise sürüyor.