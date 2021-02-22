Dünya Yunanistan ve ABDden ortak tatbikat 145 helikopter bölgeye getiriliyor
AVRUPA

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: 145 helikopter bölgeye getiriliyor

Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atan Yunanistan, bir kez daha ABD ile tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Dedeağaç’a gelecek olan ABD ordusuna ait 145 helikopter ile yüzlerce askeri araç, "Defender Europe 2021" adlı tatbikatta kullanılacak.

Haber Merkezi DHA
110 adet Black Hawks helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri bölgeye getirilecek.
110 adet Black Hawks helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri bölgeye getirilecek.

Yunanistan, Batı Trakya'da ikinci kez ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Defender Europe 2021” adı verilen tatbikatın Apache saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere toplam 150’den fazla Amerikan helikopteri, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde çeşitli tatbikatlara katılmak üzere Dedeağaç’a geleceği duyuruldu.

Türkiye'yi Dedeağaç'tan kuşatma planı: ABD'nin üs kurma girişimleri Lozan'a aykırı
DÜNYA
Türkiye'yi Dedeağaç'tan kuşatma planı: ABD'nin üs kurma girişimleri Lozan'a aykırı

Yarın gece Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan Amerikan ordusuna ait askeri helikopterler, İskeçe Kayalar atış tatbikat alanında Yunanistan’a ait aynı tip helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği ifade edildi.

BİN 800'DEN FAZLA ASKERİ ARAÇ

Yunan medyası, Dedeağaç limanına gelecek olan askeri araçlara ilişkin paylaştığı detayda şu ifadelere yer verdi: "110 adet Black Hawks helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri ve ilk kez 1800’den fazla askeri araç bölgeye geliyor."

  • Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kentte, iki ülkenin anlaşması kapsamında ABD'ye deniz üssü tahsis edilmişti.

ABD ve Yunanistan'dan ortak askeri tatbikat
DÜNYA
ABD ve Yunanistan'dan ortak askeri tatbikat
Abone Ol Google News
1,5 ayda yaptılar

1,5 ayda yaptılar

'Kaplumbike' 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.
TIRların çarpmadığı yer kalmadı

'TIR'ların çarpmadığı yer kalmadı'

Navigasyonun yönlendirdiği sokakta vatandaşlar tepkili.
Erol Mütercimler imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle ikinci kez hakim karşısında

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı.

​Şehadetinin 56. yılında yeni delillere ulaşıldı.

Yunanistan'da<br>Türkiye korkusu

Yunanistan'da
Türkiye korkusu

Savaş uçağı, denizaltı ve İHA alacaklar.
18 mahallede<br>PKK operasyonu

18 mahallede
PKK operasyonu

Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Okullar hibrit eğitimle başlayabilir

Okullar hibrit eğitimle başlayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den yüz yüze eğitim açıklaması.
'Diyarbakır'ın astronomu'ndan acı haber

'Diyarbakır'ın astronomu'ndan acı haber

​Çalışmalarıyla NASA'dan teşekkür mektubu almıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.