Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: 145 helikopter bölgeye getiriliyor

Rusya'da TIR'ın devriye polisine çarptığı kaza kamerada

Rusya'da trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna bir araca yardım ettiği sırada arkadan hızla gelen TIR çarptı. İki polis memurunun ölümden şans eseri kurtulduğu kaza anı araç kamerasına an be an yansıdı.