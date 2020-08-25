Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD ve Yunanistandan ortak askeri tatbikat
AVRUPA

ABD ve Yunanistan'dan ortak askeri tatbikat

ABD’nin yeni sınıf dev gemilerinden ikincisi olan USS Hershel Woody Williams, Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasındaki daimi askeri iş birliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD ve Yunanistan'ın, Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında dün ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

  • Yunanistan ve ABD'nin güçlü bağlarına vurgu yapılan açıklamada, dün Girit Adası açıklarında yapılan tatbikatın, "gerek ikili gerek NATO ittifakı çerçevesindeki operasyonel hazırlık, savaş yeteneği ve iş birliği düzeyinin artırılmasının kanıtı olduğu" ifadesine yer verildi.

Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında düzenlenen tatbikata Yunanistan'dan, "Egeon" fırkateyni, 214 tipi denizaltı ve altı F-16 uçağı ile katılırken, ABD tarafından ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin iştirak ettiği aktarıldı.

ABD üslerinin kapatılması Türkiye'nin yararına olur
DÜNYA
ABD üslerinin kapatılması Türkiye'nin yararına olur

Yüzen ABD üssü Girit’te: Fransa'nın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi
DÜNYA
Yüzen ABD üssü Girit’te: Fransa'nın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi

Yunanistan ile ABD zirvesi Türkiye karşıtı şova dönüştü
DÜNYA
Yunanistan ile ABD zirvesi Türkiye karşıtı şova dönüştü
Abone Ol Google News
Ortak devriye sırasında patlama

Ortak devriye sırasında patlama

​"Bölge derhal ateş altına alındı, operasyon devam ediyor."
Nasıl bulduysakçıkartmasını da biliriz

Nasıl bulduysak
çıkartmasını da biliriz

Bakan Dönmez'den doğal gaz keşfine ilişkin açıklama.
Saldırganla yüzleşti

Saldırganla yüzleşti

​"Bana 9 kez ateş etti, ben güçlü, inatçı bir Türk'üm..."
Sürpriz<br>tazminat kararı

Sürpriz
tazminat kararı

​15 yılı dolduran başka bir iş yerinde çalışabilir.
ABD yine karıştı!

ABD yine karıştı!

Jacob Blake protestoları şiddetlendi.

Alev alev yanıyor, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MHK'de yeni dönem

MHK'de yeni dönem

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.
Otobüste<br>akılalmaz olay

Otobüste
akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.

​Bu sefer doğal gazın yanında petrol de olabilir.

​Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı.

​Giresun'daki sel felaketinin ardından yeni görüntüler.

Türkiye ​7 yılda çıkarılacak gazı 3 yılda çıkarabilecek.

​Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri.

​Yangın sonrası drone ile havadan çekildi.

Trabzonspor'un anlaştığı oyuncuda hesaplar karıştı.

Doğal gaz bulundu, ilanlar değişti: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Polis ekipleri suç makinesini yakaladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.