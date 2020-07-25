Türkiye'yi Dedeağaç'tan kuşatma planı: ABD'nin üs kurma girişimleri Lozan'a aykırı

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile Türkiye'yi güneyden kuşatma planı akamate uğrayan ABD, Doğu Akdeniz'deki gerilimin yaşandığı bir dönemde Dedeağaç'a yeni askeri sevkiyatlar gerçekleştirdi.

Türkiye - Yunanistan sınırına yakın bir bölgede bulunan Dedeğaç'a NATO tatabikatları bahanesi ile ciddi silah yığınağı yapan ABD, buradaki stratejik limanın özelleştirilmesini ve işletmesini devralmaya çalışıyor.

Şimdiye kadar Selanik, Kavala, Larisa ve Girit'i ABD askerlerine açan Yunanistan hükümeti ne planlıyor? ABD, Dedeağaç'ı neden askeri üs haline getirmek istiyor?

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Hasan Özkan, ABD'nin Dedeağaç'ı üs kurmasının Lozan Antlaşması'na aykırı olduğunu söyledi.

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Dedeağaç'ın Türkiye sınırlarına 60 değil, 30 kilometrelik alan içerisinde yer aldığını hatırlatan Özkan, şu ifadelere yer verdi:

"Lozan Antlaşmasına ek Trakya Sınırına ilişkin sözleşme 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmıştır. Madde 1'e göre Adalar (Ege) Denizinden Karadeniz'e kadar, Türkiye'yi Bulgaristan ve Yunanistan'dan ayıran sınırların her iki yanındaki topraklar, yaklaşık olarak 30 km genişliğinde olmak üzere askerlikten arındırılacaktır. Madde 3'e göre jandarma, polis, gümrük memurlari, sınır bekçileri gibi, iç düzeni sağlamak ve sınırları gözaltında tutmak için gerekli özel unsurlar dışında silahlı hiçbir kuvvet ne konaklayabilecek, ne de dolaşabilecektir. Ayrıca kara, deniz ve hava kuvvetlerine ilişkin olarak, saldırı ya da savunma amacına yönelmiş, başka hiç bir tesis de kurulmayacaktır. Türkiye'de basında bile maalesef 60 km olarak haber yapılıyor, tamamen algı politikasıdır"

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TÜRKİYE İLE BATI TRAKYA ARASINDA TAMPON BÖLGE GİRİŞİMİ!

ABD'nin askeri varlığını her geçen gün görünür hale getirdiği bu bölgenin son derece hassas olduğunu söyleyen Özkan, "Batı Trakya Türklerinin yerleşik olduğu ve Yunanistan tarafından özerklik haklarının 100 yıldır gasp edildiği bu bölgeye, Lozan'ı hiçe sayarak bir ABD üssü kurdurmak ve Türk azınlığın yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe ile Türkiye’nin arasına adeta askeri tampon oluşturmak manidar bir girişimdir" ifadelerini kullandı.

ABD NATO TATBİKATLARINI BAHANE OLARAK KULLANIYOR!

ABD'nin uzun süredir Türkiye'ye gözdağı vermek hem de alternatifler oluşturmak için Yunanistan ile askeri üsler konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Bizler Dedeağaç konusunda tepkimizi gösterince buraya üs kurmak yerine Balkanlardaki NATO tatbikatlarını bahane ederek geçici statü görünümünde ciddi bir silah yığınağı yapıyorlar. Ayrıca ticari anlamda Dedeağaç limanının özelleştirmesini talep ederek işletmesini almak istiyorlar. Böylelikle askeri resmi üs olmasa da limanı özelleştirme ile ele geçirip adeta fiili durum yaratmak istiyorlar.

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ABD'NİN TAVIRLARI YUNANİSTAN'I CESARETLENDİRİYOR

ABD, Yunanistan’ın Türkiye’nin alternatifi olamayacağını biliyor, fakat bölgeye yakınlık anlamında üs ve liman kullanımı için alternatifmiş gibi onlara yaklaşıyor. Türkiye aleyhinde her davranışlarına uluslararası hukuka aykırı da olsa destek veriyorlar ve Doğu Akdeniz konusunda cesaretlendiriyorlar. ABD’nin Atina Büyükelçisi de her açıklaması ile adeta Yunan halkının nabzına göre şerbet veriyor ve hükümet ile yakın ilişkilerinde kazanımlarına karşı basında ve halkta ABD aleyhinde bir algı oluşmasını engelliyor."

Ege'deki ABD varlığı.

DEDEAĞAÇ BÖLGESİNİ RASTGELE SEÇMEDİLER!

ABD'nin Dedeağaç bölgesini hedef seçerek stratejik hesaplamalar yaptığını vurgulayan Özkan, "Washington, hem Türkiye’ye bir nebze alternatif yaratmak, hem de Rusya’ya karşı daha yakın olabileceği bir liman kullanmak istemektedir" ifadelerini kullandı.

HEM STRATEJİK HEM DE ÖNEMLİ MADENLERİ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Hasan Özkan, Dedeağaç bölgesinin stratejik önemi ise şöyle anlattı:

"Neuilly antlaşması ile Batı Trakya bölgesi Bulgaristan’dan alınıp öncelikle devletsiz bölge ilan edilmişti. Daha sonrasında Yunanistan’a bu bölge İtilaf devletleri tarafından işgal ettirildi ve işgal sonrası yapılan Sevr antlaşması ile bu bölge Türk azınlığın özerklik haklarını devam ettirmesi koşuluyla Yunanistan’a devredildi. Yunanistan’ın Türk azınlığın özerklik haklarını gasp etmesi ile aslında Sevr antlaşmasını da boşa çıkarmış oluyor.

TÜRKİYE GARANTÖR HAKKINI KULLANABİLİR

Dolayısı ile uluslararası hukuka göre, bölge yine Neuilly antlaşmasındaki devletsiz bölge statüsüne dönmektedir. Tabii ki uluslararası arenada bu konunun takipçisi olması gerekenler Batı Trakya Türkleridir. Türkiye bu konuda Lozan ile sorumlu olduğundan garantör olarak Batı Trakya Türklerine destek verebilir. İşte ABD bu gerçeğin ve ileride olabileceklerin farkına vardığı için her şart ve koşulda Dedeağaç’a ister askeri ister ticari olarak yerleşmeyi kafasına koymuş görünüyor. Ayrıca Rusya’ya karşı da Karadeniz’e en hızlı çıkabileceği liman konum itibariyle Dedeağaç limanıdır. Bunun dışında Osmanlı Devleti zamanında Edirne vilayetimize bağlı Dedeağaç sancağında Kurşun,Bakır, Linyit ve Petrol ihalelerinin yapıldığı da belgelerde mevcuttur. Bölge madenleri ile de önemi göz ardı edilmemesi gereken bir yerdir."

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ABD, Dedeağaç'taki varlığını güçlendiriyor.

"ABD'NİN BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ TAKİP EDİLMELİ"

"ABD'nin bu ülkedeki limanlardaki askeri varlığının artması Türkiye'nin aleyhine bir durum mu?" sorusuna yanıt veren Özkan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD’nin diğer ülkelerde askeri varlığını arttırması güvenliğimiz açısından bir takım riskler oluşturmaktadır. Bunları devletimizin güvenlik güçleri muhakkak ki göz ardı etmiyorlardır. ABD hem sınır komşumuz olmakta, hem de güneyimizin dışında Batı’da da bize yeni bir cephe oluşturmaktadır. Boğazların dibine yerleşmiş bir ABD dengeleri değiştirmektedir. Kanaatimce, Türkiye uluslar arası arenada Dedeağaç limanına askeri üs kurulmasının Lozan antlaşmasına aykırı olduğunu vurgulamalıdır, Balkanlar’daki NATO tatbikatları sonrası da ABD silahlarının Dedeağaç’tan ayrılması istenmeli ve takip edilmelidir. Aksi durumda Türkiye’nin de Yunanistan ve ABD’yi zora sokabilecek bazı stratejik adımlar atması kaçınılmaz olacaktır."