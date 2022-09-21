Dünya Zelenskiy Batılı ülkeler Putinin şantajlarına kanmamalı
AVRUPA

Zelenskiy: Batılı ülkeler Putin'in şantajlarına kanmamalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanının ardından ilk kez kez konuşan Zelenskiy, “Batı, Putin’in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum.” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenskiy: Batılı ülkeler Putinin şantajlarına kanmamalı
Ukrayna Lideri Zelenskiy

Alman Bild gazetesine konuşan Zelenskiy, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Putin'in şantajlarına boyun eğmemesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

"Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın kendi topraklarını özgürleştireceğinden emin olduğunu aktardı.

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Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak.

Batı'nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını söyleyen Putin, toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını da söyledi.

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