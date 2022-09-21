Zelenskiy: Batılı ülkeler Putin'in şantajlarına kanmamalı

Alman Bild gazetesine konuşan Zelenskiy, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Putin'in şantajlarına boyun eğmemesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

"Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın kendi topraklarını özgürleştireceğinden emin olduğunu aktardı.

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Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak.

Batı'nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını söyleyen Putin, toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını da söyledi.

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