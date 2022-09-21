Putin'den kısmi askeri seferberlik ilanı: Batı ülkemizi yok etmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan ettiğini açıkladı.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yalnızca yedekte bulunan ve silahlı kuvvetlerde görev yapan, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, silah altına alınacak.

Askere çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel bir askeri harekat deneyimi dikkate alınarak, mutlaka ek askeri eğitimden geçecekler.

Batı ülkemizi yok etmek istiyor, hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını destekliyoruz.

Batı Rusya ve Ukrayna arasında barış istemiyor. Ukrayna kalkını ölüme göndermeye çalıştılar. Batı bize nükleer şantaj yapmaya çalıştı.

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Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil.

Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca ilerleyen zamanlarda silah üretimini artıracaklarını aktardı.

HALK ARASINDA PANİĞE YOL AÇTI

Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak. Gelen bilgilere göre, Putin'in seferberlik ilanı, ülke halkında paniğe yol açtı.

Ülkeden çıkış yapmak isteyen Ruslar havalimanlarına akın edince uçaklarda bilet bulmak zorlaştı. Bunun üzerine uçak bileti fiyatları 5'e katlandı.

SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

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Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Putin'in kısmi seferberlik ilanına dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı.

İNGİLTERE: CİDDİYE ALINMASI GEREKİR

İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan, yaptığı açıklamada, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Putin'in seferberlik ilanı tehlikeli bir tırmanış" dedi.

ALMANYA: KÖTÜ VE YANLIŞ BİR GELİŞME

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise, "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" ifadelerini kullandı.

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