Putin'in 'kısmi seferberlik ilanı'na dünyadan ilk tepkiler: Ciddiye almamız gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ederken, Batı ülkelerini suçladı.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm askeri silahları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

İNGİLTERE: CİDDİYE ALINMASI GEREKİR

Putin'in kısmi seferberlik ilanına dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı.

İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan, yaptığı açıklamada, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Putin'in seferberlik ilanı tehlikeli bir tırmanış" dedi.

ALMANYA: KÖTÜ VE YANLIŞ BİR GELİŞME

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise, "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" ifadelerini kullandı.

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AMERİKALI ELÇİ: ZAYIFLIK

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sahte referandumlar ve seferberlik kararı, Rusya'nın başarısızlığının ve zayıflığının işaretleridir. ABD, Ukrayna topraklarının ilhakını asla tanımayacak ve ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak da Twitter hesabından "3 günlük savaş" göndermesi yaparak şunları söyledi:

"3 günlük savaşın 210. gününde Rusya'nın elde ettikleri: 1- Seferberlik 2-Kapatılan sınırlar, bloke edilen banka hesapları 3 Askerden kaçanlar için hapis... Her şey planınıza göre devam ediyor değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, "Sahte referandumlar ve seferberlik hiç bir şeyi değiştirmeyecek. Rusya, Ukrayna topraklarını yasadışı bir şekilde işgal eden saldırılarda bulundu. Ukrayna topraklarını özgürleştirme hakkına sahiptir ve Rusya ne derse desin buna devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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DÜNYA Putin'in kısmi seferberlik ilanına Ukrayna'dan ilk tepki

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