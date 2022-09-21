Dünya Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Seferberlik kapsamında 300 bin kişi askere çağırılacak
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Seferberlik kapsamında 300 bin kişi askere çağırılacak

Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edilmesinin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan açıklamalar geldi. Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Şoygu göreve çağrılacakların yüzde 1'inin cepheye gönderileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Seferberlik kapsamında 300 bin kişi askere çağırılacak
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını belirten Şoygu, göreve çağrılacakların yüzde 1'inin cepheye gönderileceğini duyurdu.

Kiev'de 150 batı askeri uzmanı var

Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubunun Ukrayna'nın çıkarları için kullanıldığını belirten Şoygu, Kiev'de de Batı askeri komutanlığının, 150'den fazla askeri uzmanın fiilen görev yaptığını kaydetti.

Kimler göreve çağrılacak?

Bakan Şoygu, kısmı seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını söyledi. Kısmi seferberlik sırasında göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1’inin cepheye gönderileceğini kaydeden Şoygu, Ukrayna’ya ilişkin kısmı seferberlikte görevlendirileceklerin öncesinde hazırlık için askeri eğitimden geçireceklerini belirtti.

Şoygu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

"Özel askeri operasyonun parçası olarak, büyük ve zorlu bir muharebe çalışması yürütülüyor. Nükleer üçlü de dahil olmak üzere Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm türleri ve silahları, devlet başkanı tarafından belirlenen görevi yerine getirecektir, getiriyor.

Rusya, Ukrayna ordusuyla değil, kolektif Batı ile savaşta. NATO uydu takım yıldızının tamamı Ukrayna'da Rusya Federasyonu'na karşı çalışıyor.

Ukrayna'ya büyük miktarlarda silah tedarik ediliyor, ancak Rusya bu silahlarla başa çıkmanın yollarını buluyor. Batı komutanlığı Kiev'de oturuyor ve Ukrayna'daki askeri operasyonu yönetiyor. Binden biraz fazla yabancı paralı asker Kiev tarafında savaşıyor. Batı'nın 70'den fazla askeri ve 200 sivil uydusu, Rus askeri gruplarının yerini tespit etmek için çalışıyor."

Rusya 5 bin 937 asker kaybetti

Öte yandan Şoygu, Rusya ordusunun Ukrayna’da özel askeri operasyon esnasında 5 bin 937 askerini kaybettiğini duyurdu.

Şoygu, 5 bin 937 asker kaybettiklerini, buna mukabil Ukrayna ordusunun yarısını kaybettiğini belirterek, "61 bin 207 ölü, 49 bin 368 yaralı verdiler" dedi.

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