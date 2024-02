İşgalci İsrail’in Aksa Tufanı sonrası stratejisi

Aksa Tufanı operasyonu, İsrail mitinin özüne ve Arapların zihinlerinde ve ruhlarında örülmüş olan demir duvarlara dokunduğu gibi, İsrail teknolojisi, güvenlik ve askeri sanayilerine üstünlük sağlayarak kendisini göstermiştir. Bu durum İsrail için varoluşsal bir tehdidi temsil ediyor ve yakın gelecekte olmasa da etkisi şimdiden görülmeye başladı. İsrail’in üstünlüğü efsanesi ve bununla birlikte caydırıcılık ve önleyicilik ilkeleri de çöktü. Bu durum İsrail’in bölgede ve dünyada prestij kaybetmesine neden oluyor, normalleşmenin seyrini etkiliyor ve diğer saldırılara karşı da savunmasız hale getiriyor. Bu yüzden, İsrail, kendi avantajına stratejik bir değişiklik yapmadan savaşı bitirirse hem Araplar hem de Batı’nın gözünde varlığının anlamını kaybedecektir. Dolayısıyla, Gazze halkı ve direnişin kararlılığı, uluslararası baskının yoğunluğu, direnişin elinde tuttuğu İsrailli esirlerin ailelerinin İsrail’e baskısı yanında, on binlerce şehit ve yaralı verilmesi ve Gazze’deki binaların çoğunun tahrip edilmesi sonrasında Uluslararası Adalet Divanı’nda davaların açılıyor olması göz önüne alınacak olursa, işgal hükümetinin ilan ettiği stratejik hedeflere ulaşamadan bu savaşın sona ermesi bekleniyor.

Peki, Gazze Şeridi’ndeki Filistin direnişine karşı bu kesin zafer nasıl elde edilebilir? Savaşın başlamasından 4 ay sonra bile hâlâ önceki saldırılarında kullandığı yöntemleri uygulamaya devam eden İşgalci İsrail için henüz cevabı olmayan asıl büyük soru da bu… İsrail’in bu yöntemlerini, işgal ordusunda kuzey bölgesi komutanı olan Gadi Eisenkot’un formüle ettiği “banliyö yaklaşımı” fikriyle özetlemek mümkün. Bu yaklaşım, İsrail’in saldırdığı her alanda, kendisi kat be kat üstün olduğu halde, direniş gücü karşısında orantısız güç kullanmak suretiyle ağır yıkım ve hasar verilmesine dayanmaktadır. 2006 savaşı sırasında Beyrut’un güney banliyösündeki işgalci İsrail’in sebep olduğu yıkıma atıfla bu askeri taktiğe “banliyö yaklaşımı” adı verilmiştir. İsrail, Gazze Şeridi›ne ve diğer yerlere yönelik savaşlarında ve saldırılarında, resmi olarak ilan etmese bile, her zaman bu yaklaşımı kullanmıştı ve Gazze Savaşında da daha geniş ve daha acımasız bir boyutta da olsa, şu ana kadar da bu yaklaşımı kullanıyor gibi görünüyor.