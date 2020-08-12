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Ekonomi Dolar/TL, 7,30 seviyesinden işlem görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

12 Ağustos döviz kurunda son durum: Dolar bugün ne kadar?

Dolar/TL, 7,30 seviyesinden işlem görüyor

Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. 12 Ağustos dolar fiyatlarındaki son durum ve detaylar haberimizde...

Haber Merkezi AA
Dolar kurunda hareketlilik devam ediyor.
Dolar kurunda hareketlilik devam ediyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 7,2278'den tamamladı.

  • Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 7,2990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 8,5650'den, sterlin/TL de yüzde 1 değer kazancıyla 9,5230'dan satılıyor.

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 93,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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