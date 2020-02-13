Ekonomi 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon pazarlığı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon pazarlığı başladı

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki promosyon pazarlığı başladı. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Emekli maaşlarının yatırılması karşılığında bankaların, emekliye verdiği promosyon için 2017'de başlayan 3 yıllık süre şubat ayında doldu.

Promosyon ödemeleri 3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanıyordu.

Yeni dönem için emekliye ne kadar promosyon ödeneceği konusunda SGK ile kamu bankaları arasında pazarlıklar başladı.

  • Promosyon için emekli bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalıyor. Emekliye ikinci promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.

BİN 250 TL'YE ÇIKIYOR

Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

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