Ekonomi 14 milyar dolar doğrudan yatırım 2021de yüzde 81lik artış gösterdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

14 milyar dolar doğrudan yatırım: 2021'de yüzde 81'lik artış gösterdi

Türkiye’ye 2021’de gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı yüzde 81’lik artışla 14,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye’ye ulaşan yatırımlar, miktar yanında, sektörel çeşitlilik ve yatırımcıların coğrafi dağılımları açısından da dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, “Bu tutar, 2016’dan beri ülkemize gelen yıllık UDY girişlerinin üzerinde” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
14 milyar dolar doğrudan yatırım: 2021de yüzde 81lik artış gösterdi
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Türkiye’ye 2021’de gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarı yüzde 81’lik artışla 14,2 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Bu tutar, 2016’dan beri ülkemize gelen yıllık UDY girişlerinin üzerinde. Türkiye, UDY çekme konusunda salgın öncesindeki yıllık ortalama seviyesinin de üstüne hızla çıkmış görünüyor” diye konuştu. Dağlıoğlu, gelen yatırımların yüzde 60’ının Avrupa, yüzde 24’ünün Asya ve yüzde 16’sının Amerika’dan geldiğini belirtti.

Burak Dağlıoğlu
Burak Dağlıoğlu

YÜZDE 60’I AVRUPA’DAN

  • Dağlıoğlu, yatırımların kaynak ülkelere yönelik dağılımını, "İlk 10’da Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Lüksemburg, Güney Kore, Japonya ve İrlanda yer alıyor. En çok yatırım alan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayii, bilgi teknolojileri, finansal hizmetler ve ulaştırma-depolama faaliyetleri öne çıkıyor" sözleriyle özetledi.

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UDY'nin 2020 yılında salgın sebebiyle yüzde 35 azaldığını belirten Dağlıoğlu, Türkiye’deki düşüşün ise dünyaya nazaran daha ılımlı olarak yüzde 18 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Dağlıoğlu, “E-ticaret, fintek, online oyun, lojistik teknolojiler, yaşam bilimleri ve derin teknolojiler gibi alanlarda ölçeğini hızla büyüten girişimler, önümüzdeki yıllarda önemli yatırım turları tamamlayacaklar. Ülkemiz küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendiriyor” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE GÜVENİLİR TEDARİK ÜSSÜ

  • Dağlıoğlu, şunları kaydetti: “Yine tedarik zincirindeki ürün süreçlerine baktığımızda uluslararası şirketlerin ülkemizde yalnızca üretim yapmadığını, AR-GE merkezi, tasarım ofisi, satın alma birimi, test merkezi gibi üretim öncesi fonksiyonları da ülkemize taşıdığını görüyoruz. Benzeri şekilde üretim sonrası süreçler olan lojistik yönetimi, eğitim merkezleri, yönetim faaliyetleri gibi fonksiyonlar için de ülkemizi bölgesel bir üs olarak kullandıklarını görüyoruz. Türkiye’nin tüm yatırımcılar için güvenilir ve dayanıklı bir tedarik üssü olduğu vaadini son küresel salgın döneminde ispatlamış olduk.”

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Dağlıoğlu, 2021’de Türkiye’de 309 adet birleşme ve satın alma işleminin 50’sinin uluslararası şirketlerin yerli şirketlerden hisse alımını kapsadığını ve yaklaşık 22 milyar TL’lik bir yatırımın öngörüldüğünü aktardı. Dağlıoğlu, “Erken aşama yatırımlarda 294 turdan 1,6 milyar dolar yatırım aldı. Türkiye, en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri oldu. Bahsi geçen 294 yatırım turunun 44’üne uluslararası yatırımcılar da katılırken; yatırım olarak ise yatırımların yüzde 89’unda uluslararası yatırımcılar vardı” dedi.

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