Türkiye’nin mucitleri yetişiyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile 81 İlde kurulan 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne öğrenci kabul sınavı yapıldı. 79 bin başvurunun alındığı ilk aşamayı geçen binlerce öğrenci, 27 ilde eş zamanlı olarak yapılan deneyap uygulama sınavına katıldı. Geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmeyi vizyon alan Deneyap Teknoloji Atölyelerine iki aşamalı seçme süreci ile öğrenci kabul ediliyor. Bu yıl, sürecin ilk aşaması olan e-sınava 79 bin başvuru yapıldı. İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar için ise ikinci aşama olan Deneyap Uygulama Sınavı düzenlendi.

PROJELERİNİ SUNDULAR

İstanbul’da 7 ayrı merkezde gerçekleştirilen uygulama sınavına bin 830 lise, 3 bin 781 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 5 bin 611 aday katıldı. Aileleri sınav salonları önünde heyecanla bekleyen adaylar, farklı alanlarda geliştirdikleri projeleri jüri üyelerine sundu. Jüri üyelerinin yapacağı değerlendirmenin ardından belirlenen adaylar Deneyap Atölyeleri’nde eğitim almaya hak kazanacak.

OYNAT 00:53 Selçuk Bayraktar 'Deneyap Sınavı'na katıldı: Tüm çabamız gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Türkiye projesi hayata geçirildi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sınava katılan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'En önemli değer insan... Hedefimiz medeniyetimizin değerleriyle kuşanmış ve insanlığa faydalı olacak gençleri yetiştirmek. Tüm çabamız ise bu gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak...' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sınava katılan öğrencilerle bir araya gelen Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Deneyap Atölyelerinin 2017 yılında kurulduğunu ve 4. yılına girdiğini söyledi. Sınavla ve atölye çalışmalarıyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Bayraktar, şunları kaydetti: “Bu eğitimler normal örgün eğitimde biraz daha soyut kalan kavramları, dokunarak, sevdirerek, yapay zekadan, robotik kodlamaya kadar çok geniş yelpazede deneyimleme imkanı vererek bilimi ve teknolojiyi öğretmek üzere kurgulanmış bir sistem. Yıllar içinde aldığımız geri beslemelerle biz müfredatımızı da çok geliştirdik. Ve bugün hem İstanbul’da hem Türk Türkiye’nin 57 şehrinde faaliyet gösteriyoruz. İstanbul’da T3 Vakfımızın Deneyap merkezlerinde, Türkiye genelinde ise T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Gençlik Spor Bakanlığı’nın ortaklığında kurulmuş atölyelerde çalışmalar yürütüyoruz. Şuan da 27 ilde 38 salonda toplam 16 bine yakın Öğrenci uygulama sınavına katılacak, 6 bin 60 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak böylelikle Türkiye genelinde aktif toplam öğrenci sayısı 11 binin üzerine çıkmış olacak. Bu sınavların ardından 11 bini aşkın öğrencimiz eğitim almaya hak kazanacak ve 3 yıl boyunca eğitim görecek.”

REKLAM

GÜNDEM Selçuk Bayraktar: Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için

GENÇLER DAHA İYİLERİNİ BAŞARACAK