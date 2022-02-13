Ekonomi Vatandaşa KDV üreticiye kredi müjdesi Tüm gıdaya yüzde 7 indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşa KDV üreticiye kredi müjdesi: Tüm gıdaya yüzde 7 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu aşağı çekecek ve market harcamalarını ucuzlatacak önemli bir karar açıkladı. Temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV %1’e indirilerek fiyatlar otomatik olarak %7 aşağıya çekildi. Erdoğan özel sektöre de çağrı yaptı: Pazartesiden itibaren %7 de sektör indirimi olarak toplamda %14’lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.

Abone Ol Google News
Hamide Hangül Yeni Şafak
Vatandaşa KDV üreticiye kredi müjdesi: Tüm gıdaya yüzde 7 indirim, kdv indirimi hangi ürünleri kapsıyor? kdv düşen ürünler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele 'TİM'lerin fiyat denetimlerine başlayacağını duyurdu.

Hükümet, yüksek enflasyonla mücadele için büyük bir adım attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyonla mücadele, KGF kredi desteği ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması programını açıkladığı toplantıya çevrimiçi katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında gıdada yüzde 7 KDV indirim müjdesi verdi. Kararı canlı yayında imzalayan Erdoğan, enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip pirinç, makarna, et, balık, çay, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker, şekerli ürünler, meyve, sebze ve bakliyat gibi günlük sık tüketilen temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indirdiklerini duyurdu.

Elektrik faturasına 3 formül
EKONOMİ
Elektrik faturasına 3 formül

AYNI ORANDA FEDAKARLIK BEKLİYORUZ

  • Devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış olduklarına işaret eden Erdoğan, “KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gıdada yüzde 7 indirim anlamına gelmektedir. Otomatikman üreticisiyle, perakendecisiyle toptancısıyla aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Pazartesi’den itibaren yüzde 7 kdv ve yüzde 7 sektör indirimi olarak indirim yapılmasını bekliyoruz. Doğrudan vatandaşımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

FİYATLARA SIKI DENETİM BAŞLIYOR

Sadece indirim değil denetim seferberliği de başlattıklarını açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Enflasyonla mücadele TİM’leri ile gıda başta olmak üzere, fiyatları makul izahı olmayacak şekilde artırılan ürünler sıkı denetlenecek. İnşallah bu yönteme çok fazla gerek kalmadan ülkemizi 2023’de tek haneli enflasyonla tanıştıracağız. Enerjiden gıdaya milletimizi enflasyona ezdirmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV indirimini memnuniyetle karşılıyoruz
EKONOMİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV indirimini memnuniyetle karşılıyoruz

ÇAYDAN YAĞA FİYAT DÜŞECEK

  • Tüketici fiyat enflasyonunda (TÜFE) gıdanın ağırlığı yüzde 25,3 düzeyinde bulunuyor. 14 Şubat pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV indirimi uygulanacak bazı gıda ürünleri şunlardan oluşuyor: Su, Çay, Makarna, Tuz, Et, Balık, Mısırözü Yağı, Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Sirke, Nohut, Pirinç, Bulgur, Mısır, Kırmızı Mercimek, Fasulye, Barbunya, Salça, Toz Şeker, Sütlü tatılar, Peynir, Zeytin, Yumurta, Süt, Yoğurt, Tereyağı, Sebze ve Meyveler, Limon, Domates, Biber.

İş dünyası Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni adımlar ve tedbirlerden memnun
EKONOMİ
İş dünyası Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni adımlar ve tedbirlerden memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'indirim' çağrısına İTO'dan destek: Ciddi bir adım olarak görüyoruz
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'indirim' çağrısına İTO'dan destek: Ciddi bir adım olarak görüyoruz
Fenerbahçe göndermesi

Fenerbahçe göndermesi

​Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı.
Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Sarı kırmızılılar evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Boluluların tepkisini çekmişti: CHPli Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi

DAP halka arz ediliyor

DAP halka arz ediliyor

​Halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

​İki lider 'Ukrayna krizini' masaya yatırıyor.

Geriden gelerek kazandı

Geriden gelerek kazandı

​Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.