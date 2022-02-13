Vatandaşa KDV üreticiye kredi müjdesi: Tüm gıdaya yüzde 7 indirim

Hükümet, yüksek enflasyonla mücadele için büyük bir adım attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyonla mücadele, KGF kredi desteği ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması programını açıkladığı toplantıya çevrimiçi katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında gıdada yüzde 7 KDV indirim müjdesi verdi. Kararı canlı yayında imzalayan Erdoğan, enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip pirinç, makarna, et, balık, çay, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker, şekerli ürünler, meyve, sebze ve bakliyat gibi günlük sık tüketilen temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indirdiklerini duyurdu.

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AYNI ORANDA FEDAKARLIK BEKLİYORUZ

Devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış olduklarına işaret eden Erdoğan, “KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gıdada yüzde 7 indirim anlamına gelmektedir. Otomatikman üreticisiyle, perakendecisiyle toptancısıyla aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Pazartesi’den itibaren yüzde 7 kdv ve yüzde 7 sektör indirimi olarak indirim yapılmasını bekliyoruz. Doğrudan vatandaşımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız” çağrısı yaptı.

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FİYATLARA SIKI DENETİM BAŞLIYOR

Sadece indirim değil denetim seferberliği de başlattıklarını açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Enflasyonla mücadele TİM’leri ile gıda başta olmak üzere, fiyatları makul izahı olmayacak şekilde artırılan ürünler sıkı denetlenecek. İnşallah bu yönteme çok fazla gerek kalmadan ülkemizi 2023’de tek haneli enflasyonla tanıştıracağız. Enerjiden gıdaya milletimizi enflasyona ezdirmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.”

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ÇAYDAN YAĞA FİYAT DÜŞECEK

Tüketici fiyat enflasyonunda (TÜFE) gıdanın ağırlığı yüzde 25,3 düzeyinde bulunuyor. 14 Şubat pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV indirimi uygulanacak bazı gıda ürünleri şunlardan oluşuyor: Su, Çay, Makarna, Tuz, Et, Balık, Mısırözü Yağı, Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Sirke, Nohut, Pirinç, Bulgur, Mısır, Kırmızı Mercimek, Fasulye, Barbunya, Salça, Toz Şeker, Sütlü tatılar, Peynir, Zeytin, Yumurta, Süt, Yoğurt, Tereyağı, Sebze ve Meyveler, Limon, Domates, Biber.

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