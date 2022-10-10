Ekonomi 19 lojistik merkez kuru liman olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

19 lojistik merkez kuru liman olacak

Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından Asya-Pasifik bölgesinde kuru limanların geliştirilmesinde iş birliğini teşvik edecek anlaşmaya taraf olacak. Böylece denize kıyısı olmayan 19 lojistik merkez 'kuru limana' dönüştürülecek. Bu sayede, sanayileşmiş ve ekolojik açıdan tehlikede olan bölgelerde kapasite sorunu çözülecek.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
19 lojistik merkez kuru liman olacak
​19 lojistik merkez kuru liman olacak.

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına karşın geniş coğrafyasında sanayileşme potansiyeli yüksek çok sayıda lojistik merkez barındırıyor. Bu merkezlerin deniz ulaşımına entegre hale getirilmesi durumunda iç pazardaki üreticilerin küresel aktörlere dönüştürülmesi sağlanacağı gibi uluslararası standartlara kavuşması için gereken zemin doğacak.

Türkiye, bu çerçevede Kuru Limanlara İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma'ya taraf olmak için ilk adımı attı. Söz konusu anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Türkiye böylece, Birleşmiş Milletler tarafından Asya-Pasifik bölgesinde kuru limanların geliştirilmesinde iş birliğini teşvik etmek için tasarlanan anlaşmaya taraf olacak. Anlaşma, "kuru limanların uluslararası olarak tanınmasını, kuru liman altyapısına yatırımı kolaylaştırmayı, operasyonel verimliliği artırmayı ve taşımacılığın çevresel sürdürülebilirliğini artırmayı" hedefliyor.

POZİTİF KATKI VERECEK

Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, anlaşmanın özünde yer alan 'kuru liman' kavramının, kıyı liman genişletmesinin çok mümkün olmadığı yerlerde, yoğun nüfuslu sanayileşmiş ve ekolojik açıdan tehlikede olan bölgelerde kapasite problemini çözmek anlamına geldiğini söyledi. Kuru limanlarla sayesinde kargoların kara yolu taşımacılığından demir yolu veya deniz yolu taşıma modlarına rahat biçimde aktarılacağını ifade eden Ünal, "Kuru limanlar gümrükleme dahil tüm işlemleri mümkün kılmak için kurulan lojistik merkezler esasında" dedi. Ünal, anlaşmanın Asya çapında benzeri lojistik merkezlere sahip olan taraf ülkelerin kuru limanlarını birbirlerine tanıtma olanağını sunduğunu bildirdi. Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin de 19 lojistik merkezinin, 'kuru liman' olarak tanımlandığını bildiren Ünal, "Burada doğrudan bizim açımızdan pozitif bir katkı var" diye konuştu.

ULUSLARARASI TANINILIRLIK

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Korçak da anlaşmada belirtilen alanlarla uluslararası tanınırlığa kavuşacaklarını bildirdi. Korçak, “Kuru liman olarak belirtilen alanların standartlarının yükseltilmesi için gereklilik ve fırsat doğacak" dedi. Bu arada anlaşma, Kasım 2016 itibarıyla 17 devlet tarafından imzalandı ve 12 devlet tarafından onaylandı. Bu ülkeler: Afganistan, Bangladeş, Çin, Hindistan, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Güney Kore, Tacikistan, Tayland, Türkmenistan ve Vietnam.

Nerelerde kurulacak?

  • Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde Türkiye'de 19 lojistik merkez, kuru liman olacak. Samsun Gelemen, Ankara Kazan, Kayseri Boğazküprü kuru liman yerleri olarak ayrıldı. Kuru liman potansiyeli olan yerler ise şunlar: “Bozüyük Bilecik, Gökköy Balıkesir, Habur, Halkalı İstanbul, Hasanbey Eskişehir, Kaklık Denizli, Kars, Kayacık Konya, Köseköy İzmit, Mardin, Palandöken, Erzurum, Sivas, Türkoğlu Kahramanmaraş, Uşak, Yenice Mersin, Yeşilbayır İstanbul.”

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