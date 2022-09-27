Tahıl yüklü 9 gemi daha yolda

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi, tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti. #MSB
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti. #MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2022