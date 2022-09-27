Ekonomi Tahıl yüklü 9 gemi daha yolda
DÜNYA EKONOMİSİ

Tahıl yüklü 9 gemi daha yolda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin hareket ettiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 'tahıl sevkiyatı sürüyor' ifaelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Tahıl yüklü 9 gemi daha yolda
Tahıl yüklü 9 gemi daha yolda

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi, tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.

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