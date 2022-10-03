‘Kruvaziyer’de iki ayda 350 bin turist geldi: Hedef 1,5 milyon

Turizm sektörü, alternatif alanlara yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Kovid-19 salgının sona ermesiyle turizm sektöründeki hareketlilik sürüyor. Türkiye’ye yönelen yoğun turist ilgisi, kruvaziyer rakamlarına da yansıdı. Lüksek gelirli turistlerin yanı sıra genç yaştaki turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği kruvaziyer turizmi ekonomisinden Türkiye de daha fazla yararlanmayı tercih etmesi dikkat çekiyor.

597 GEMİYLE 552 BİN TURİST

Türkiye’de kruvaziyer gemilerin yanaşacağı 25 liman bulunuyor. Bu yılın ilk 8 ayında bu limanlardan 18’ine kruvaziyer gemisi demir attı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türk limanlarına toplam 597 kruvaziyer gemisi yanaştı. Bu gemilerle Türkiye’ye gelen yolcu ise 552 bin 581 kişi oldu. Türkiye’yi tercih eden 552 bin kruvaziyer turistin 347 bini temmuz ve ağustosta geldi.

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HEDEF 1,5 MİLYON

2022’nin sonuna kadar Türk limanlarına toplam 900 kruvaziyer gemisinin yanaşması hedefleniyor. Bu gemilerle birlikte 1.5 milyon turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye’de kruvaziyer turizmde en fazla yolcu sayısına 2,3 milyon turist ile 2013’te ulaşılmıştı. En fazla geminin yanaştığı yıl ise 1.650 adet kruvaziyer ile 2011 oldu. Pandeminin hemen önceki yıl olan 2019'da Türkiye’yi 344 kruvaziyer gemisi ile 300 bin 896 turist ziyaret etti. 2020 yılında sadece 5 gemi ile 1.824 turist gelirken, 2021 yılında ise 34 bin 988 yolcu ile 78 gemi Türk limanlara yanaştı.

HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Ege ve Akdeniz turlarına çıkan dev gemilerin en uğrak olduğu limanlarından Kuşadası’nda yaz sezonu devam ediyor. İlçedeki Ege Port Limanı, dün sektörün en yeni gemilerinden olan ve Türkiye'ye ilk seferini düzenleyen 2 bin 910 kişi kapasiteli Celebrity Apex ile Azamara Quest ve Celestyal Olympia gemilerini ağırladı. Limana demirleyen 3 yüzen otelden inen yaklaşık 4 bin 975 turist; Efes, Meryem Ana, Didim ve Pamukkale'deki ören yerlerine hareket etti. Tur programlarına katılmayan yolcular ise Kuşadası'nda vakit geçirdi.

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