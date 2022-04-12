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Ekonomi 25 ay sonra ilk Türk turist kafilesi Midilliye geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

25 ay sonra ilk Türk turist kafilesi Midilli'ye geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen feribot seferleri yeniden başladı. Yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.

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Haber Merkezi AA
25 ay sonra ilk Türk turist kafilesi Midilliye geçti
Türk turist kafilesi Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.

İlçede yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi, 25 ay sonra tekrar açılan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.

Yolculardan eski Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, feribot seferlerinin hem ilçe hem de Midilli için çok önemli olduğunu söyledi.

Deniz hudut kapısının bir daha kapanmamasını temenni eden Kantarcı, "Bu seferlerin devamının geleceğini zannediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ufuk Ova da seferlerin, salgın sürecinin ardından önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Her iki ülkenin halklarının 25 aylık kaybı telafisi için mücadele edeceğine inandığını anlatan Ova, "Bence hudut kapısının açılmasıyla Ayvalık ve Midilli belediyeleri ve ticaret odalarının de karşılıklı olarak sosyokültürel faaliyetlere bir an önce yeniden başlaması gerekiyor. Çünkü bu yönde yapılacak olan sosyal faaliyetler her iki tarafın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına ciddi bir katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Midilli'den turistler perşembe günü Ayvalık'a gelecek

Jalem Turizm firmasının sahibi Ali Jale, uzun yıllardır deniz yolcu taşımacılığı yapmalarına rağmen seferlere hiç bu kadar ara vermediklerini belirtti.

İşlerine geri dönmelerinin, Midilli ile Ayvalık halklarını yeniden buluşturmalarının kendilerine umut verdiğini kaydeden Jale, "Pandemiden bizimle birlikte Ayvalık esnafı da ilçe ekonomisi de oldukça fazla etkilendi. Tabii bu süreçte Midilli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran olan Türk turistler de Midilli'yi çok özledi. Aynı şekilde Midilli halkı da Ayvalık'ı özledi. Dolayısıyla özlemler karşılıklı oldu. Ben inanıyorum ki 2019 yılını aratmayacak bir sezonu yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise geçmişten bu yana Ayvalık ile Midilli arasında yoğun ekonomik ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Seferlere ilişkin turizm sezonundan beklentilerine değinen Ergin, şöyle konuştu:

"Midilli Adası'ndan gelen turistlerin Ayvalık esnafına ve ekonomisine çok ciddi katkıları vardı. Ne yazık ki 25 aydan bu yana bu ekonomik hareketlilikten Ayvalık olarak yararlanamadık. Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik ilk seferler başlamış durumda. Tabii bizim asıl beklentimiz 14 Nisan Perşembe günü Midilli Adası'ndan ilçemize gelecek kalabalık turistlerdir. İnşallah bundan sonraki süreçte pandemi dönemi gibi bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü bu sınır kapısı Ayvalık'ımıza ekonomik anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Tabii bunun yanında da iki ülke ilişkilerinde çok ciddi bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu nedenle de deniz hudut kapımızın açılması bizi son derece mutlu etti."

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