Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrası petrolde korkutan kayıp: Telafi etmek neredeyse imkansız

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) temsilcileri, AB yetkilileri ile yaptığı görüşmede Rusya'ya yönelik mevcut ve gelecekte uygulanabilecek yaptırımların bugüne kadar görülen en kötü petrol arzı krizlerinden birini yaratabileceğini bildirdi.

Üretimi artırma çağrıları devam ederken, dün AB yetkilileri ile Viyana'da yapılan görüşmede OPEC yetkilileri, petrol arzı krizi oluşması durumunda açığı kapatmanın imkansız olacağını vurguladı ve piyasaya daha fazla petrol sürmeyeceğinin sinyalini verdi.

GÜNLÜK 7 MİLYON VARİL KAYIP GÖRÜLEBİLİR

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, "Rusya'nın petrol ihracatında, mevcut yaptırımlar ve gelecekte uygulanabilecek yaptırımlar veya diğer gönüllü eylemlerden kaynaklanan, günlük 7 milyon varilin (bpd) üzerinde kayıp görebiliriz" ifadelerine yer verdi.

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Barkindo "Mevcut talep görünümü göz önüne alındığında, bu büyüklükteki bir kaybı telafi etmek neredeyse imkansız" dedi.

AB ÜRETİM ARTIRMA ÇAĞRISINI YENİLEDİ

Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada, AB'nin toplantıda OPEC'in yükselen petrol fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için üretimi artırma olasılığını değerlendirmesi yönünde çağrısını yinelediğini söyledi.

Yetkili, AB temsilcilerinin ayrıca OPEC'in petrol piyasalarında dengeyi sağlama sorumluluğu olduğunun da altını çizdiğini belirtti.

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