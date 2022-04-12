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Ekonomi Türkiye konutun en çok değerlendiği ülkeler sıralamasında lider oldu
EMLAK

Türkiye konutun en çok değerlendiği ülkeler sıralamasında lider oldu

2021’de yaklaşık 1,5 milyon konut satış adedi ile Avrupa birincisi olan Türkiye, dünya genelinde konutun en çok değerlendiği ülkeler arasında da lider oldu. İngiliz araştırma şirketi Knight Frank’ın 56 ülkeyi incelediği 2021 yıl sonu raporuna göre, Türkiye’de konut geçen sene ortalama yüzde 59.6 değerlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye konutun en çok değerlendiği ülkeler sıralamasında lider oldu
Foto/arşiv

2021’de de 1,5 milyon konut satış adedi ile Avrupa birincisi olan Türkiye, dünya genelinde konutun en çok değerlendiği ülkeler arasında da lider oldu. İngiliz araştırma şirketi Knight Frank’ın 56 ülkeyi incelediği 2021 yıl sonu raporuna göre, Türkiye’de konut geçen sene ortalama yüzde 59,6 değerlendi.

Listede bu alanda Türkiye’yi yüzde 22,6 ile Yeni Zelanda, yüzde 22,1 ile Çekya takip etti. Slovakya, Avustralya, Hollanda, ABD, Güney Kore, Jersey ve Estonya ilk 10’da yer aldı.

Geçen yıl Avrupa’da konutlar ortalama yüzde 10 seviyesinde değerlendi. Bu oran, Türkiye’nin enflasyon çıkarıldıktan sonra kalan net değerlenmesinin yarısından daha az olarak kayıtlara geçti.2021’de konut fiyatlarının Almanya’da yüzde 12,4, İngiltere’de yüzde 10,8, vatandaşlık hakkında Türkiye ile yarışan Portekiz’de yüzde 11,2, Fransa’da yüzde 7,1 arttığı görüldü.

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde enflasyon da hesaba katıldığında konutta fiyat artışı yerine değer kaybı yaşandığını söyledi.

Özgün, Avrupa ekonomisinde 2020’de yaşanan olumsuzluklardan bahsederek, “Tüm bu ağır resme karşın konut sektöründe sadece İngiltere’de teşvikleri gördük ancak 2021 performansına baktığımızda değerlenme yüzde 11 seviyesinde görünüyor. Türkiye ise geçen yıl önemli bir teşvik açıklamadı. Buna rağmen konut satış adedinde en hareketli piyasa olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

2021 yıl sonuna göre konutun en fazla değerlendiği ilk 10 ülke

Türkiye %59,6

Yeni Zelanda %22,6

Çek Cumhuriyeti %22,1

Slovakya %22,1

Avusturalya %21,8

Holanda %20,3

Amerika %18,8

Güney Kore %18,4

Jersey %18,4

Estonya %17,3

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