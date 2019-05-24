30 milyarlık kredi paketi

Bakan Albayrak, ilk çeyrekte yavaşlayan iktisadi faaliyetin, ikinci çeyrekte toparlanma sürecine girdiğine dikkat çekerek, “İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Mart ve nisanda 500 binin üzerinde SGK girişi var. İkinci yarıdan itibaren de büyüme tarafında pozitif gelişmeleri görmeye başlayacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi’ni açıkladı. Paket; üç kamu bankasının imalat ve ihracatı arttırmak için üç alanda vereceği 30 milyar liralık finansmandan oluşuyor. Hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ile tarım sektörlerine düşük maliyetle verilecek kredi ilk iki yıl geri ödemesiz 10 yıllık vadeye kadar çıkıyor. Paketi değerlendiren Albayrak; “Stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji sektörlerinde olacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi’ni dün İstanbul’da açıkladı. Albayrak; Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıkladığı paketle; üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlanacağını söyledi.

ÜÇÜNCÜ ADIMDA İVME GELDİ

Göreve geldikleri ilk andan itibaren ekonomide kapsamlı bir değişim hedefini her platformda dile getirdiklerini belirten Albayrak; tüketimden, ithalattan ziyade, ihracata dayalı, katma değerli, teknolojik ürün üretimini önceleyen bir modeli benimseyeceklerini ifade ettiklerini hatırlattı. Bu hedef doğrultusunda daha önce 3 yıllık yol haritası olan "Yeni Ekonomi Programı’nı kamuoyu ile paylaştıklarını dile getiren Albayrak, Nisan ayında açıkladıkları "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketinde de, kredilerin, belirlenen işte bu stratejik alanlara yönlendirileceğini, teşvik edileceğini ifade ettiklerini söyledi.

DÖRT ÖZELLİKLİ ÜÇ SEKTÖRİ KAPSIYOR

Bugün ise İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi’ni devreye aldıklarını ifade eden Albayrak, “İVME Finansman Paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak” şeklinde konuştu.

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ÜRETİM VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

2002'de yüzde 31 olan orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payını 2018 itibari ile yüzde 39,9 seviyelerine yükselttiklerini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Finansman paketimiz ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsiyor. Sadece sektör bazında değerlendirme yapılarak değil, dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacak. Bu sayede, ilgili ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflenecek ve böylece stratejik ürünlerin ihracat potansiyeli ortaya çıkarılmış olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayisinin teknik altyapısının daha da ileri seviyelere taşınması sağlanacak” diye konuştu.

ŞU ÜÇ FAALİYET ALANINI KAPSIYOR

İVME paketinin sanayicinin, üreticinin finansmana kolay erişimini uygun maliyetlerle mümkün hale getirmiş olacağını ifade eden Albayrak, paketle üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacaklarını vurguladı. Albayrak, bu üç ana faaliyet alanının; hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendiğini kaydetti.

HANGİ ALANLAR FAYDALANACAK?

Hammadde ve ara malı imalatı alanında kimyasal/medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri açıklanan kredi paketinden yararlanabilecek. Bu kapsamda; temel eczacılık ürünleri, boya maddeleri ve plastik hammaddeler, plastik hammaddeleri, organik temel kimyasallar, suni sentetik elyaf, uçucu yağlar, inorganik temel kimyasal maddeleri başta olmak üzere 21 ayrı kolda sanayi ürünü desteklenmiş olacak.

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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan

MAKİNE İMALATINA 22 ALANDA DESTEK

Desteklenecek ikinci ana faaliyet alanının makine imalatı olacak. Elektrikli makine ve aksamları, bilgisayar, elektronik, optik, 'motorlu taşıtların aksam ve parçaları, motor ve aksamları, genel endüstri makine ve aksamları ve elektrikli teçhizat makinelerinden oluşan bu kategoride; musluk valf/vana, motor ve türbin, tarım ve ormancılık makineleri, elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörler gibi 22 alt başlıkta üretimi destekleyecek.

BUNLAR DA TARIM DESTEKLERİ

İVME Finansman Paketiyle desteklenecek üçüncü ana faaliyet alanı ise tarım sektörü olacak. Bu alandaki başlıkları "seracılık", "soya, mısır, ayçiçeği üretimi", "hayvancılık-yem bitkisi üretimi" ve "Birlikte Ekipman Paketi"nden oluşan dört başlık belirledi. Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay olarak belirlendi. Tarım alanında verilecek kredilerin faiz oranları yüzde 0 ila yüzde 14,25 arasında değişecek.

VADE FARKINDA İKİ AYRI SEÇENEK

Paket kapsamında verilecek kredilerde iki ayrı vade farkı seçeneği var. Kredi kullandırma tarihi itibarıyla yıllık TÜFE oranları baz alınarak belirlenecek, kredi vadesi süresince kredi kullandırma tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere 0-2 yıl için TÜFE + 2 puan, 2-10 yıl için TÜFE + 3 puan olarak güncellenecek.

Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Endeksli Faiz Seçeneğinde de yine kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez, 0-2 yıl için DİBS + 1 puan, 2-5 yıl için DİBS + 2 puan, 5-10 yıl arası içinse DİBS+3 puan olarak güncellenecek. Ayrıca paket kapsamında teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu gibi cari komisyonlarda yüzde 20 indirim uygulanacak.

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İleri Verimli Milli Endüstri

Belirlenen sektörlere, alt sektörlere ve ürün gruplarına toplamda 30 milyar liralık güçlü bir finansman sağlamış olacaklarının altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sadece reel sektör açısından değil bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardıklarına dikkat çekti. Üretici ve sanayicilerimize sağlanan destek ve teşvikler meyvesini yavaş yavaş vermeye başladı. Birazdan açıklayacağım rakamlar ve söyleyeceklerim, Türkiye dostu olmayanları üzecek, diye konuştu.

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