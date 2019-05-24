1 milyar liralık tasarruf sağladı

Negmar’ı anlatan Koç, “2013 yılı temmuz ayından bu yana Eskihisar-Tavşanlı hattında kaliteli hizmetimizle, yaptığımız indirimlerimizle vatandaşımıza 1 milyar lira tasarruf sağladık” ifadesini kullandı.

18 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Tren ile taşımacılık alanında yakında büyük bir atılım yapacaklarını da dile getiren Koç, “İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi’nin de Avrupa ticaretine katkı sunacağı Bandırma-Tekirdağ hattını açıyor olacağız. Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) arabalı feribot taşımacılığı yaptığımız hattımız ise Negmar’ın ana yapısını oluşturuyor” diye konuştu. Eskihisar-Tavşanlı hattında yılda 1 milyon araç taşıdıklarını vurgulayan Koç, 40 dakikalık yolculuk süresini 25 dakikaya indirdiklerini ve oluşturdukları rekabetle vatandaşın cebine 1 milyar TL tasarruf sağladıklarını belirtti. Koç, “Yolcu taşımacılığı da bizim için çok önemli. Eskihisar-Tavşanlı hattımızda 18 milyon yolcu taşıdık” dedi.

İNTERNETE YERLİ FİLTRE

Negmar’ın 450 personeli bulunduğunu söyleyen Koç, “Negmar ile deniz taşımacılığı, Etis Lojistik şirketi ile karayolu lojistik taşımacılığı, Bisar Yazılım ile teknoloji üretimi, Gök Denizcilik ile liman işletmeciliği ve Erdeniz ile Marmara denizinde 200 metrelik gemilerimiz ile Derince-Tekirdağ arası tren taşımacılığı yapıyoruz” dedi.

Koç ayrıca sadece ABD’de bir benzer örneği bulunan Temiz Aile Filtresi (TAFİ) isimli çocuklar için internetteki uygunsuz içerikleri filtreleyen cihaz geliştirdiklerini açıkladı.